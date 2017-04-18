Брэд Питт резко теряет вес

Развод с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) стал серьезным ударом для Брэда Питта (Brad Pitt). Какое-то время актер находился на грани нервного срыва, затем на грани депрессии. Сейчас, по словам друзей, Брэд взял себя в руки. Но почему-то звезда стремительно теряет вес.

Публикация от Brad Pitt 🌐 (@bradpittdaily) Апр 17 2017 в 10:45 PDT

На днях Питт был замечен возле своей арт-студии в Лос-Анджелесе. Актер был в джинсах и облегающей рубашке, подчеркивающей постройневшее тело. Поклонники тут же обратили внимание, что за последние месяцы Брэд довольно сильно похудел, и некоторые уже волнуются.

Публикация от PittsOnly 😏 (@keepingupwiththepitts) Апр 17 2017 в 2:01 PDT

Ранее сообщалось, что актер всерьез увлекся скульптурой и работает в студии под руководством одного из своих друзей, художника Томаса Хаусиго (Thomas Houseago).

Тем временем появились слухи, что сейчас Питт готовится к очередному сражению в суде с Джоли. До него дошли сообщения, что Анджелина не уделяет достаточно внимания детям и недавно Вивьен получила травму головы во время прогулки, в то время как няня позволила Ноксу кататься на руле велосипеда. «Раньше он боялся, что если начнет активно действовать, Энджи вновь запретит ему видеться с детьми, но теперь он настроен решительно», — рассказали инсайдеры.

Ранее мы писали:

Питт заподозрил Джоли в неадекватности. Брэд ведет серьезную борьбу за детей.

Брэд Питт занялся собой. Актер тщательно следит за своим здоровьем.

Марион Котийяр восторгается Брэдом Питтом. Актриса не скупится на похвалы.