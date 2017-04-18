Боярская стала на год книжным червем
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Елизавета Боярская - невероятно счастлива. И немного опустошена... Сбылась заветная мечта актрисы - она сыграла Анну Каренину. И теперь Елизавете немного грустно. Поклонники русской классики в восторге.
Состоялась премьера долгожданного сериала «Анна Каренина» режиссера Карена Шахназарова. Главную роль сыграла Елизавета Боярская. А пару на съемочной площадке ей составил супруг Максим Матвеев. По одному из суеверий, реальным супругам не стоит играть пару перед камерами. Но Боярская и Матвеев, получив предложение от Шахназарова, даже не вспомнили об этом.
Как рассказала актриса, они с мужем постарались максимально войти в роль и репетировали почти все свободное время. «То, что мы близкие друг другу люди, думаю, сработало только в плюс. Опыт отношений очень помогал. Нам было искренне интересно вместе готовиться к съемкам, он такой же въедливый и дотошный. Мы с ним провели год съемок как два книжных червя!» — цитирует Боярскую «7 Дней».
По словам артистки, она мечтала сыграть Каренину чуть ли не с детства. «А теперь этой мечты нет, потому что осуществилась. Когда думаешь о мечте, ты смотришь вперед, загадываешь, воображаешь. А теперь на мечту можно только оглянуться, её нельзя уточнить, передумать, переменить. Великое счастье, что все это со мной случилось», — признается звезда.
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Обсуждение 6
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Галадля меня Каренина- это Самойлова, никто не сможет ее переиграть))) Боярская мне нравится, но не в этой роли, увы((((
19.04.17 07:31
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звездочка )Еле выдержала одну серию. Для меня эталон про ту эпоху - фильм "Звезда пленительного счастья", вот где все играют на высшем уровне. А Боярская жеманничает, кривляется и вся как на шарнирах, никакой породы светской дамы. Нет в ней стати для исторических фильмов, да и голос слишком грубый.
18.04.17 22:14
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Лиза Боярская зачастила в костюмированных ролях из разных эпох. Мне она очень понравилась в роли Марии Кантемир, выбор в точку. И типаж, и характер. Что касается экранизации Толстого, то сколько уже можно эту Анну Каренину снимать. Надоели. Только недавно Кира Найтли ее играла ( выбор актрисы ужас, имхо), не прошло и 5 лет, и снова Каренина. Булгакова с его Мастером и Маргаритой, и Толстого с его Анной Карениной заездили уже. Взялись бы за за Достоевского, Пушкина и Шолохова.
18.04.17 17:51
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ПрелестьОй нет. Не то. Совсем не то. Жаль.
18.04.17 15:52