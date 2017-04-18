Боярская стала на год книжным червем

Елизавета Боярская - невероятно счастлива. И немного опустошена... Сбылась заветная мечта актрисы - она сыграла Анну Каренину. И теперь Елизавете немного грустно. Поклонники русской классики в восторге.

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Состоялась премьера долгожданного сериала «Анна Каренина» режиссера Карена Шахназарова. Главную роль сыграла Елизавета Боярская. А пару на съемочной площадке ей составил супруг Максим Матвеев. По одному из суеверий, реальным супругам не стоит играть пару перед камерами. Но Боярская и Матвеев, получив предложение от Шахназарова, даже не вспомнили об этом.

Как рассказала актриса, они с мужем постарались максимально войти в роль и репетировали почти все свободное время. «То, что мы близкие друг другу люди, думаю, сработало только в плюс. Опыт отношений очень помогал. Нам было искренне интересно вместе готовиться к съемкам, он такой же въедливый и дотошный. Мы с ним провели год съемок как два книжных червя!» — цитирует Боярскую «7 Дней».

По словам артистки, она мечтала сыграть Каренину чуть ли не с детства. «А теперь этой мечты нет, потому что осуществилась. Когда думаешь о мечте, ты смотришь вперед, загадываешь, воображаешь. А теперь на мечту можно только оглянуться, её нельзя уточнить, передумать, переменить. Великое счастье, что все это со мной случилось», — признается звезда.

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