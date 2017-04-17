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Нетребко против диет


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Знаменитая певица Анна Нетребко за последние два года превратилась в писаную красавицу. Не то чтобы артистка ранее была незаметной, но сейчас она эффектна, как никогда. Анна регулярно публикует в соцсетях снимки, на которых позирует в стильных нарядах от известных модных брендов. И по мнению многих поклонников, сейчас дива несколько постройнела.

За последние несколько месяцев подписчики не раз замечали, что Анна выглядит похудевшей и посвежевшей. Многие активно интересуются, как Нетребко решилась на коррекцию веса и что ей помогло?

В конце концов артистка ответила: «Решила, наконец, развеять миф о похудании, просто чтобы исключить заблуждения. Мой вес приблизительно один и тот же на протяжении последних 8 лет, и он меня вполне устраивает. Никаких диет я не приемлю и ем все, что мне нравится, в умеренных количествах. И я абсолютно против глупых стандартов. Каждая женщина имеет свое тело и должна оставаться собой, независимо от возраста, роста и размера».

Кстати, известный историк моды Александр Васильев как-то отметил, что диве не следует худеть ни в коем случае. «С моей точки зрения, у Нетребко нет лишнего веса. У нее красивая талия, аппетитные бедра. Ее формы ей очень идут».

Ранее мы писали:

Васильев просит Нетребко сохранить фигуру. Модный историк не советует диве худеть.

Анна Нетребко меняет имидж. К созданию нового образа дива подошла очень ответственно и даже решилась отказаться от оттенка локонов.

Анна Нетребко заключила брачный контракт. На этом настоял супруг дивы.



0 Не нравится 0 Нравится 17.04.2017 Теги: Анна Нетребко

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