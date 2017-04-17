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Ким Кардашян превратила мужа в пасхального кролика


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Ким Кардашян (Kim Kardashian) знает толк в семейных праздниках. И на выходных звезда не преминула продемонстрировать навыки профессионального патимейкера. Ким вместе с детьми, родными и друзьями весело провела пасхальное воскресенье, и ее муж тоже постарался.

Ким и Канье провели праздник с Кортни Кардашян (Kourtney Kardashian) и Крисси Тейген (Chrissy Teigen). Причем Уэст и супруг Тейген Джон Ледженд (John Legend) без раздумий согласились надеть костюмы кроликов и отправились развлекать детей. Ким поспешила опубликовать несколько трогательных семейных фото в Insta, и, судя по снимкам, в отношениях пары все в порядке.

 

В конце прошлого года Уэсту и Кардашян пришлось серьезно поработать - ограбление Ким в Париже и нервный срыв Канье стали непростым испытанием для знаменитостей. Поползли сплетни о том, что Кардашян всерьез задумалась о разводе, поскольку больше не чувствует себя рядом с Канье комфортно. Тем не менее звездам удалось справиться.

Напомним, для Ким брак с Канье стал третьим. Ранее она была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом и баскетболистом Крисом Хамфрисом.

Ранее мы писали:

Ким Кардашян задумалась о разводе. Звезда больше не хочет быть с Канье Уэстом.

Канье Уэст: «Люблю откровенные селфи Ким». Музыкант обожает супругу. 

Ким Кардашян: «Будьте тем, кем пожелаете». Звезда опубликовала откровенный снимок. 



0 Не нравится 1 Нравится 17.04.2017 Теги: Ким Кардашян

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