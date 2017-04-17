Бузова представила новый клип

Ольга Бузова поражает своей энергией. Сегодня ведущая представила свой новый клип на песню с символичным названием «Люди не верили». Съемки проходили в Сочи, и для Ольги съемочный процесс оказался своеобразной психотерапией. Звезда так увлеклась, что даже пожертвовала свадебным платьем.

Как пишет Бузова, на съемках она «вложила всю свою душу». «И мне бы очень хотелось, чтобы кто-то из вас, посмотрев это видео, вдохновился на то, чтобы идти к своей мечте несмотря ни на что».

«Не важно, сколько людей вокруг в вас не верят, важно то, что вы верите в себя, свою цель и мечту и идёте вперёд. Даже если порой вам кажется, что весь мир против вас, помните, что всё получится, и главное - не останавливаться. Я верю, что у каждого из нас есть ангел-хранитель, который не даст нас в обиду! Он всегда рядом. Я знаю, как бывает тяжело, когда тебя никто не поддерживает... но, поверьте, есть и те, кто обязательно окажется рядом... Идите вперёд несмотря ни на что, идите к своей мечте, ИДИТЕ, не оглядывайтесь назад».

«Я надеюсь, что мое видео на песню #ЛюдиНеВерили вдохновит вас! Ведь именно для вас, моих людей, которые в меня верят и поддерживают, я его сняла. Я знаю, что у нас с вами все получится, потому что мы поддерживаем и верим друг в друга», — подчеркивает звезда.

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