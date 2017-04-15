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Серябкина и Крид презентовали забавный клип


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Егор Крид и Ольга Серябкина решили поработать в дуэте. И получилось очень неплохо. Артисты выпустили песню «Если ты меня не любишь» и на днях презентовали забавный клип на сингл.

Видео было представлено вчера на канале Максима Фадеева. В роли главных героев - дети разного возраста. А в центре сюжета - своеобразная романтическая история.

Как уточнили артисты, это пока не официальный клип на песню, а только mood video (видео под настроение). Режиссерами выступили Глеб Клишевич и Irma Po. Авторами текста песни выступили Егор Крид и Ольга Серябкина, а музыку написал Фадеев.

«Я сама уже посмотрела это Mood Video, кажется, раз сто. Самый милый ролик весны уже на нашем YouTube-канале. Лапуси, вы не представляете, как я рада, что теперь и вы его можете посмотреть. Надеюсь, вы так же, как и я, будете улыбаться и радоваться во время просмотра», — пишет Ольга в соцсетях.

«Очень милое видео;) У меня лично были мурашки при просмотре;). Спасибо @fadeevmaxim, что повернулись! Мы очень старались;))»,— поделился впечатлениями Егор.

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    Рисунок
    Как вам клип?
 

Ранее мы писали:

Ольга Серябкина спровоцировала скандал откровенным снимком. Подписчики недовольны голым фото.

Песня дня. Чувственный дебют солистки Serebro. Holy Molly - англоязычный сольный проект Ольги Серябкиной. 

Serebro представили провокационную фотосессию. Снимки получились эффектными. Как всегда. 



1 Не нравится 0 Нравится 15.04.2017 Теги: Ольга Серябкина

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