Темникова представила сингл «Голые»

Елена Темникова радует нас перед выходными. 14 апреля артистка представила новый сингл под провокационным названием. И сразу предупредила, что у песни «слишком модное звучание» и не похожее на привычные работы российских поп-артистов.

Песня «Голые» звучит действительно несколько непривычно. Елена ранее предупреждала, что активно экспериментирует в студии, и надо сказать, у нее неплохо получается.

Кстати, новую композицию Темникова посвятила любителям модных трендов.

«Ровно год назад мы выпустили «Импульсы», — пишет артистка в соцсетях. — Многие из тех, кто слышал эту песню до запуска, сказали нам, что это слишком сложно и модно. И лучше не рисковать. Спрашивали, где сила вокала, где душа? Тогда мы решили больше никого не слушать и выпускать то, что нравится нашей команде. От чего нас прет. Сегодня «Импульсам» год. И мы рады, что она вам крепко зашла. И в честь этого - подарочек. Выдаём вам трек, который нужно слушать с любовью. Или с самим собой. Ночью. Дома или в машине. Потом напишите мне, где круче). Тем, кто привык ориентироваться на наследие советской эстрады, эта песня не «зайдёт», ибо слишком модное звучание. И пока не привычно. Но это и хорошо. Пришло время чётко работать на свою аудиторию. Поэтому, модники, этот трек - ваш».

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