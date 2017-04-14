Как стать миллионером к 10 годам?

Или как минимум создать собственный инвест-проект, провести успешные торги или самостоятельно застраховать свою жизнь? Ответы на все эти, на первый взгляд, совсем недетские вопросы знают юные жители «Мастерславля», где с 9 по 16 апреля проходит Неделя финансовой грамотности.

Экономические процессы разного масштаба буквально «пронизывают» весь современный мир. И без элементарных знаний в этой сфере обойтись уже просто нельзя не только взрослым, но и детям. Познакомить с ними ребенка – задача каждого родителя, причем чем раньше, тем лучше. В форме игры, увлекательных мастер-классов и финансовых квестов ее уже успешно решают в Москве в Детском городе мастеров. На всю неделю «Мастерславль» превратился в деловой город Финград с бизнес-структурами, банками и страховыми компаниями, где каждый может проверить и существенно улучшить свой уровень финансовой грамотности «в полевых условиях».

В мастерских дети учатся сохранять свой первый капитал, узнают, как его приумножить с помощью инвестиционных инструментов, и играют в «Финансовый футбол».

Один из самых необычных мастер-классов недели, который так понравился юным финансистам: изготовление банковской карты с индивидуальным дизайном. В городе даже установлен настоящий банкомат, правильно пользоваться которым наставники также готовы научить.

Неделя финансовой грамотности для детей уже успела стать популярным событием этой весны в «Мастерславле», но и после нее город с собственной валютой и полноценной внутренней экономикой будет встречать новых гостей. И кстати, миллионеры здесь совсем не редкость – с капиталом в «золотых талантах»!



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