Как почувствовать себя королевой

Самое сильное впечатление, как известно, можно произвести лишь в первые секунды, когда собеседник считывает ваши мимику, жесты, положение тела. Причем для этого больше не обязательно видеться «вживую»...

Еще до первой встречи с вами окружающие легко составят первое впечатление по страницам в социальных сетях. Причем фотографии скажут куда больше, чем посты. По ним легко определить самооценку человека, управляет ли он своей жизнью. Но это правило работает и в обратную сторону — побывав в руках хорошего фотографа, можно раскрыться и шагнуть вперед к новой себе.











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