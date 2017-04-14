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Как почувствовать себя королевой


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Самое сильное впечатление, как известно, можно произвести лишь в первые секунды, когда собеседник считывает ваши мимику, жесты, положение тела. Причем для этого больше не обязательно видеться «вживую»...

Еще до первой встречи с вами окружающие легко составят первое впечатление по страницам в социальных сетях. Причем фотографии скажут куда больше, чем посты. По ним легко определить самооценку человека, управляет ли он своей жизнью. Но это правило работает и в обратную сторону — побывав в руках хорошего фотографа, можно раскрыться и шагнуть вперед к новой себе.

 
 
 

Фотографы Валерий Рождественский и Мария Тезикова (семейная пара) уже больше 10 лет помогают клиентам раскрывать индивидуальную красоту. Они помогут вам стать лучшей версией себя, настоящей королевой или могущественной волшебницей. С ними фотографии любого важного события вашей жизни выйдут на новый уровень, будь то свадьба, день рождения, романтическая прогулка, ожидание ребенка. При заказе через сайт www.mariatezikova.com в апреле действует скидка 20%.


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1 Не нравится 3 Нравится 14.04.2017 Теги: Валерий Рождественский Мария Тезикова семейная фотография социальные сети

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