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Довлатова родила дочь


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Поздравляем Аллу Довлатову! Звезда «Русского радио» стала мамой в четвертый раз! Мама и малыш чувствуют себя прекрасно и готовятся к выписке.

Вчера, 13 апреля, Алла родила лапочку-дочку. Малышка ростом 50 сантиметров и весом 3,2 кг появилась на свет 13 апреля 2017 года в подмосковном госпитале «Лапино». Роды принимал звездный акушер-гинеколог Марк Курцер.

«Наша любимая коллега Алла Довлатова родила очаровательную девочку ростом 50 сантиметров и весом 3,2 килограмма. С огромной радостью сообщаем: мама и дочка чувствуют себя хорошо», — сообщили в пресс-службе радио.

Счастливая мама, кстати, не планирует задерживаться в декрете. И собирается вернуться к работе уже на следующей неделе. «Друзья! Вчера у меня начался декретный отпуск на «Русском радио», и я уже сильно соскучилась и по слушателям, и по гостям своим, и по коллегам. Жду не дождусь 20 апреля, когда вернусь в эфир!» — написала на днях ведущая.

Напомним, Довлатова и ее супруг, подполковник полиции Алексей Борода, растят дочерей Александру и Дарью, а также сына Павла. Ранее 42-летняя звезда говорила, что четвертая беременность оказалась незапланированной, но, узнав об интересном положении Аллы, ее семья была очень счастлива. Будучи в положении, Довлатова работала практически до последнего и занималась йогой, чтобы контролировать вес.

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3 Не нравится 1 Нравится 14.04.2017 Теги: Алла Довлатова

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