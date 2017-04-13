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Василий Степанов выбросился из окна


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Звезда фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов в начале недели был доставлен в одну из московских больниц. Как стало известно, актер выбросился из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

У артиста диагностированы перелом таза, правого плеча, пяточных костей и многочисленные ушибы. По данным Life, Василий Степанов выбросился намеренно. Сейчас проводится расследование обстоятельств инцидента, сообщает Life.

Как известно, после выхода картины «Обитаемый остров» Василий стал весьма популярным, однако его дальнейшая кинокарьера не складывалась. У мужчины была обнаружена маниакальная депрессия.

По совету Владимира Поглазова, преподавателя артиста в Щукинском училище, Степанов лег в клинику неврозов. Через некоторое время актеру поступило предложение сняться в сериале, но состояние Василия резко ухудшилось, и от съемок пришлось отказаться.

Последние несколько лет артист нередко жаловался на проблемы с работой и безденежье. В конце прошлого года Василий поработал в историческом проекте Алексея Пиманова «Танкисты», воспрянул духом, но в начале года, случайно поскользнувшись на ступеньках, сломал два позвонка. Тем не менее артисту удалось восстановиться. Будем надеяться, что Степанов сможет восстановиться и на этот раз.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 13.04.2017 Теги: василий степанов

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