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Хакеры позорят Майли Сайрус


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Поп-звезда Майли Сайрус (Miley Cyrus) оказалась очередной жертвой хакеров. Откровенные личные фотографии певицы появились на некоторых эротических сайтах. Предполагается, что снимки Майли были украдены злоумышленниками, раннее опубликовавшими личные фото Эммы Уотсон (Emma Watson) и Аманды Сейфрид (Amanda Seyfried).

Снимки Майли появились в Сети после того, как представители Уотсон и Сейфрид потребовали удалить личные фотографии актрис. По всей вероятности, юристы Сайрус сумеют сделать то же самое, но пока любители звездного ню любуются на прелести звезды.

Сама артистка не спешит с комментариями. Сейчас девушка готовится к свадьбе с Лиамом Хемсвортом (Liam Hemsworth) и давно не устраивала эпатажных выходок, но многие помнят, как пару лет назад Майли без ложной скромности демонстрировала тело для глянцевых изданий и как устраивала провокационные перформансы на концертах.

Впрочем, по словам девушки, все это не доставляло ей особого удовольствия. «Знаете, пару дней назад у меня было шоу, на котором я носила крылья бабочки и была с маленькими бабочками на сосках. Стоять на сцене с обнаженной грудью, в костюме бабочки, разве это нормально? И как, по-вашему, я счастливая?»

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 13.04.2017 Теги: Майли Сайрус

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