Бузова борется за премию «Муз-ТВ»

Ольгу Бузову можно поздравить. Пока ее бывший супруг Дмитрий Тарасов устраивает личную жизнь, ведущая упорно работает над музыкальной карьерой и работает с большим успехом.

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Вчера в Москве были объявлены номинанты премии «Муз-ТВ-2017». Лидерами по числу номинаций стали Тимати, Дима Билан и Сергей Лазарев. Но одной из самых ярких номинантов оказалась Ольга Бузова. Девушка претендует на награду «Прорыв года», а конкуренцию ей составляют Burito, Estradarada, Jah Khalib, группа «Грибы» и Александр Панайотов. Церемония вручения премии пройдет 9 июня в СК «Олимпийский».

Как отметила Ольга, номинация на премию для нее уже серьезное достижение: «Для меня - это уже прорыв...и победа. Выражаю бесконечную благодарность всем тем, кто меня поддерживает и верит в меня». Кстати, на мероприятии девушка появилась в стильных ярко-розовых ботфортах. По данным модных обозревателей, эта модель обуви стоит 400 тысяч рублей.

Напомним, за последние полгода Бузова выпустила несколько композиций, которые почти сразу после презентации стали лидерами в чартах. Сейчас девушка работает над сольным альбомом.

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