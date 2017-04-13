Бузова борется за премию «Муз-ТВ»
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Ольгу Бузову можно поздравить. Пока ее бывший супруг Дмитрий Тарасов устраивает личную жизнь, ведущая упорно работает над музыкальной карьерой и работает с большим успехом.
Вчера в Москве были объявлены номинанты премии «Муз-ТВ-2017». Лидерами по числу номинаций стали Тимати, Дима Билан и Сергей Лазарев. Но одной из самых ярких номинантов оказалась Ольга Бузова. Девушка претендует на награду «Прорыв года», а конкуренцию ей составляют Burito, Estradarada, Jah Khalib, группа «Грибы» и Александр Панайотов. Церемония вручения премии пройдет 9 июня в СК «Олимпийский».
Как отметила Ольга, номинация на премию для нее уже серьезное достижение: «Для меня - это уже прорыв...и победа. Выражаю бесконечную благодарность всем тем, кто меня поддерживает и верит в меня». Кстати, на мероприятии девушка появилась в стильных ярко-розовых ботфортах. По данным модных обозревателей, эта модель обуви стоит 400 тысяч рублей.
Напомним, за последние полгода Бузова выпустила несколько композиций, которые почти сразу после презентации стали лидерами в чартах. Сейчас девушка работает над сольным альбомом.
Ранее мы писали:
Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей.
Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.
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Обсуждение 6
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ЖеняКак можно ставить на одну ступень бездарную безголосую Бузову, которая без фонограммы не вытянет ни одной ноты, которая ни разу не спела в живую и талантливейшего, обладающего замечательными вокальными данными Александра Понайотова. Будет позор Муз-ТВ, если прозвучит в номинации "Прорыв года" фамилия Бузовой. Хватит эту бездарщину протаскивать.
14.04.17 12:30
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50/50колхозница
13.04.17 15:18
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ПрелестьЖелаю удачи!
13.04.17 14:36
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ГостьА что с Бузовой. Почему из некогда милой девушки она превратилась в какую-то немолодую и некрасивую тетку. Какая-то селедка из волос на плече. Одежда как после драки. Отстой. А самое интересное, кто так усиленно продвигает абсолютно безголосую и бесталанную Бузову, возомнившую себя певицей, которая при отсутствии фонограммы просто сядет в лужу.
13.04.17 13:09
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Marana VilniusУжас - что сапоги, что песни.
13.04.17 12:05