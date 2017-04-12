Тарасов провоцирует Бузову?

Они завершили развод в конце прошлого года. Но есть подозрение, что отношения Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова окончательно не разорваны. Ольга все еще со слезами на глазах вспоминает о разрыве. А Дмитрий публикует провокационные фото в соцсетях.

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Вчера футболист опубликовал в Insta весьма откровенный совместный снимок с новой подругой Анастасией Костенко. Фото можно было бы назвать забавным, однако многие подписчики решили, что таким образом спортсмен пытается привлечь внимание бывшей жены.

«Ну и кто твоя Настя? Кроме того, что она выиграла в 14 году.. что умеет, где работает? Она просто никто! Приютил спиногрызку», «Жизнь не ради лайков? Зачем выставляете такие личные фото? Когда-то Олю упрекал, а сам-то», «Достижениями в футболе хвастался бы лучше, а не посиделками в бане со ш***и. Вот поэтому как лох и продувает всем», «Фотка мерзкая и пошлая. Веет от нее грязью какой-то. И всем понятно, что это ответка Оле. Не стоит так опускаться мужчине. А Насте не стоит участвовать в таких провокациях, это показывает отсутствие ума и воспитания», «Фу!!! На чужой боли пиар себе делаешь!!!», «Несерьезный мужчина, бросил первую жену с ребенком, потом вторую и третью бросит!»

Сам Дмитрий на оскорбительные комментарии не отвечает и даже не блокирует критиков.

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