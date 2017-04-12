Шепелев оштрафован за неисполнение решения суда

На прошлой неделе в семье Фриске был праздник - сыну покойной Жанны Платону исполнилось 4 года. Но к большому разочарованию родных артистки, увидеться с мальчиком им так и не удалось.

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В свое время Владимир и Ольга Фриске добились права общаться с внуком через суд. В ноябре прошлого года Дмитрия Шепелева обязали организовывать встречу мальчика с родными по полтора часа раз в месяц в присутствии психолога. Однако шоумен решение суда игнорирует.

Как пожаловался Владимир Борисович, они даже не смогли поздравить ребенка с днем рождения. «Моя жена три дня с 10 утра до 19 вечера стояла возле дома, где живет Шепелев. В надежде, что Платона поведут в садик или на прогулку и она его увидит, передаст от нас подарок. Простыла, но ничего не добилась. По тому адресу, который Шепелев указал в органах опеки, ребенка нет. Пристав приходил туда несколько раз - найти не может. В садик тоже ходили - Платона там нет. У меня неважное здоровье. Иногда страшные мысли посещают: увижу ли Платона до своей смерти?» — цитирует мужчину «Комсомольская правда».

Как уточняется, Фриске обратился в службу приставов. Против Шепелева было открыто судебное производство, и в итоге выписан штраф - 5 тысяч рублей. Стандартная сумма за «неисполнение решения суда».

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