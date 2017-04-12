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Миронов намерен снять продолжение ленты «Время первых»


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Страна отмечает сегодня День космонавтики, и по такому случаю знаменитый космонавт Алексей Леонов и актер Евгений Миронов решили порадовать публику. Сегодня Леонов представил свою новую книгу, а присутствовавший на презентации Миронов сообщил о планах снять продолжение картины «Время первых».

По мнению артиста, стране не хватает художественных лент о космосе. И сейчас самое время это исправить. «Время первых» - первая ласточка. «Идея фильма принадлежала мне. Я ранее видел документальное кино на эту тему и задался вопросом — почему у нас нет до сих пор художественной ленты. После этого у нас была первая встреча с Алексеем Архиповичем (Леонов), как продюсер присоединился и Тимур Бекмамбетов. Фильм удался, и у меня теперь есть мечта сделать его продолжение», — рассказал Миронов.

Он добавил, что в первой художественной картине о подвигах Леонова было невозможно показать все, что хотелось бы. Так что продолжение следует. «Во-первых, вместить то, что мы не рассказали, во-вторых, рассказать об удивительных событиях, которые произошли дальше - "Союз - Аполлон" и другие. Не на один фильм хватит тех эпизодов, которые произошли с Алексеем Архиповичем», — цитирует ТАСС артиста.

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0 Не нравится 1 Нравится 12.04.2017 Теги: Евгений Миронов

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