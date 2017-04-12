Джанет Джексон старается развеяться после разрыва
1 0
Поп-звезда Джанет Джексон (Janet Jackson) сейчас переживает непростой период. На днях стало известно о разрыве звезды с мужем, катарским миллионером Виссамом Аль Маной (Wissam Al Mana). Но Джанет не из тех, кто позволяет себе жаловаться на жизнь и заниматься самоуничижением. Накануне певица отправилась по бутикам Лондона.
Вчера Джексон была впервые замечена после сообщений о скором разводе. Вместе с известным визажистом Пэт Макграт (Pat McGrath) Джанет устроила себе шопинг-терапию. Дамы прогулялись по лондонским модным магазинам, и, как уверяют папарацци, звезда вовсе не выглядела подавленной или расстроенной.
Тем временем журналисты Daily Mail, выяснили, что третий брак певицы только казался счастливым. Джексон не раз конфликтовала с мужем по поводу своих сценических костюмов и стиля выступлений.
Рождение сына Иссы три месяца назад не сплотило супругов, а усилило разногласия. Джанет и Виссам действительно очень рады малышу, но подход к воспитанию у них совершенно разный. Так, Джанет старалась быть практичной матерью и хотела сама заниматься сыном. Однако Виссам нанял для младенца целый штат прислуги за 800 тысяч фунтов в месяц, не посоветовавшись с женой, и старался еще больше контролировать певицу.
Ранее мы писали:
Джанет Джексон отменила тур из-за ребенка. Звезда вплотную занялась детским вопросом.
Песня дня. Возвращение Джанет Джексон. Певица презентовала новую песню No Sleep.Джанет Джексон последует примеру Анджелины Джоли. Звезда задумывается об усыновлении.
Читайте также
Обсуждение 6
-
Галаэто она???!!!!! мдаааааа
13.04.17 07:36
-
ПрелестьТри месяца ребёнку. И конфликты вплоть до развода. Пара вообще тогда не пара. Ещё и в таком возрасте. Сова на глобусе?
12.04.17 16:18
-
Marana VilniusЯ где-то прочитала, что она ждала, пока пройдет определенный срок, после которого она сможет претендовать на половину его состояния. Она этого срока дождалась и подала на развод. А так у них типа давно уже были нелады. Но я это где-то в интернете прочла, не помню даже, где, так что за достоверность не отвечаю
13.04.17 01:28
-
-
надяродить под 50 лет первенца, это круто, конечно, но на фото выглядит очень грузной и поправившейся, ноги сильно бросаются в глаза. То,что не ужилась с катарцем это объяснимо, трудно после 50 лет переделывать себя под мусульманскую жену
12.04.17 11:14
-
Micha Piter"800 миллионов фунтов в месяц" ?! Думаю, это многовато даже для катарского миллионера :))))
12.04.17 09:51