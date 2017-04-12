 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Джанет Джексон старается развеяться после разрыва


1 0

Поп-звезда Джанет Джексон (Janet Jackson) сейчас переживает непростой период. На днях стало известно о разрыве звезды с мужем, катарским миллионером Виссамом Аль Маной (Wissam Al Mana). Но Джанет не из тех, кто позволяет себе жаловаться на жизнь и заниматься самоуничижением. Накануне певица отправилась по бутикам Лондона.

Вчера Джексон была впервые замечена после сообщений о скором разводе. Вместе с известным визажистом Пэт Макграт (Pat McGrath) Джанет устроила себе шопинг-терапию. Дамы прогулялись по лондонским модным магазинам, и, как уверяют папарацци, звезда вовсе не выглядела подавленной или расстроенной.

Тем временем журналисты Daily Mail, выяснили, что третий брак певицы только казался счастливым. Джексон не раз конфликтовала с мужем по поводу своих сценических костюмов и стиля выступлений.

Рождение сына Иссы три месяца назад не сплотило супругов, а усилило разногласия. Джанет и Виссам действительно очень рады малышу, но подход к воспитанию у них совершенно разный. Так, Джанет старалась быть практичной матерью и хотела сама заниматься сыном. Однако Виссам нанял для младенца целый штат прислуги за 800 тысяч фунтов в месяц, не посоветовавшись с женой, и старался еще больше контролировать певицу.

Ранее мы писали:

Джанет Джексон отменила тур из-за ребенка. Звезда вплотную занялась детским вопросом. 

Песня дня. Возвращение Джанет Джексон. Певица презентовала новую песню No Sleep. 

Джанет Джексон последует примеру Анджелины Джоли. Звезда задумывается об усыновлении.


0 Не нравится 1 Нравится 12.04.2017 Теги: Джанет Джексон

Читайте также

 

Обсуждение 6  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору