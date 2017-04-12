Джанет Джексон старается развеяться после разрыва

Поп-звезда Джанет Джексон (Janet Jackson) сейчас переживает непростой период. На днях стало известно о разрыве звезды с мужем, катарским миллионером Виссамом Аль Маной (Wissam Al Mana). Но Джанет не из тех, кто позволяет себе жаловаться на жизнь и заниматься самоуничижением. Накануне певица отправилась по бутикам Лондона.

Публикация от Celebritea Entertainment News (@thacelebriteaofficial) Апр 11 2017 в 9:58 PDT

Вчера Джексон была впервые замечена после сообщений о скором разводе. Вместе с известным визажистом Пэт Макграт (Pat McGrath) Джанет устроила себе шопинг-терапию. Дамы прогулялись по лондонским модным магазинам, и, как уверяют папарацци, звезда вовсе не выглядела подавленной или расстроенной.

Тем временем журналисты Daily Mail, выяснили, что третий брак певицы только казался счастливым. Джексон не раз конфликтовала с мужем по поводу своих сценических костюмов и стиля выступлений.

Рождение сына Иссы три месяца назад не сплотило супругов, а усилило разногласия. Джанет и Виссам действительно очень рады малышу, но подход к воспитанию у них совершенно разный. Так, Джанет старалась быть практичной матерью и хотела сама заниматься сыном. Однако Виссам нанял для младенца целый штат прислуги за 800 тысяч фунтов в месяц, не посоветовавшись с женой, и старался еще больше контролировать певицу.

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