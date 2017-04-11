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Собчак рассказала о большой чести


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Ксения Собчак накануне пережила незабываемый момент. Тот момент, когда оказываешься в атмосфере, ассоциирующейся с культовой личностью. Вчера Ксения выступила на церемонии вручения Национальной детской премии «Главные герои». И звезде невероятно повезло с гримеркой.

«Считай, жизнь прожита не зря. Работу работать вдвойне теперь будет приятно!!! Гримируюсь перед выходом на сцену в гримерке Раневской:)))», — сообщила Ксения в Insta, опубликовав соответствующий снимок.

Компанию на сцене театра имени Моссовета Ксении во время церемонии составил ее супруг Максим Виторган. Также в числе звездных гостей были Максим Галкин, Анна Михалкова, Дмитрий Дибров, Ольга Шелест, Александр Олешко, Валерия Ланская, Юлия Волкова, Марк Богатырёв, Татьяна Веденеева и многие другие.

По результатам общероссийского голосования среди детей в возрасте 6-ти лет были определены победители в 13-ти номинациях. Главный российский анимационный фильм - это «Смешарики. Легенда о золотом драконе». В категории «Главный актер» победил Марк Богатырёв, а награду «Главная актриса» получила Мария Ильюхина.

«Национальная детская премия "Главные Герои"— важное событие! - заявила главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина. - Премия — это ещё одна платформа для диалога с детьми. Нам очень важно иметь открытые и искренние отношения с нашей детской аудиторией, хорошо понимать их интересы и потребности. И мы очень благодарны нашим юным зрителям за их активное участие в диалоге! Большое спасибо всем проголосовавшим и всем участникам и организаторам этого уникального события!»



0 Не нравится 1 Нравится 11.04.2017 Теги: Ксения Собчак

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