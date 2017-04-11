Максакова отдала дань памяти мужу

Мария Максакова постепенно приходит в себя после трагической потери мужа. Вчера певица отдала дань памяти супругу. 10 апреля Денис Вороненков отметил бы 46-летие.

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В день рождения мужа Максакова отправилась к его могиле. Позже она опубликовала в соцсетях снимок с кладбища. На фото запечатлен сын Марии и Дениса Иван, которому на этой неделе исполнится год. «С днем рождения, любимый», — написала артистка.

Мария также пообщалась с журналистами. Как пишет actualnews.org, певица заявила, что ее супруг - «воин света». По словам Максаковой, Вороненков был «настоящим праведником» и что все виновные в его смерти «ощутят кару Господню на себе».

Ранее Максакова заявила, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Россию. Однако она готова приложить все усилия для того, чтобы восстановить доброе имя покойного супруга. Напомним, бывший депутат обвинялся в афере с рейдерским захватом здания в Москве. Согласно законодательству, в случае смерти обвиняемого суды имеют право заочно рассмотреть его дело и либо вынести оправдательный приговор, либо прийти к выводу о виновности и прекратить дело.

«Я не позволю очернить светлое имя Дениса. Он невиновен. Нет его участия в этом грязнейшем из дел», — подчеркивала певица.

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