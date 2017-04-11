Максакова отдала дань памяти мужу
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Мария Максакова постепенно приходит в себя после трагической потери мужа. Вчера певица отдала дань памяти супругу. 10 апреля Денис Вороненков отметил бы 46-летие.
В день рождения мужа Максакова отправилась к его могиле. Позже она опубликовала в соцсетях снимок с кладбища. На фото запечатлен сын Марии и Дениса Иван, которому на этой неделе исполнится год. «С днем рождения, любимый», — написала артистка.
Мария также пообщалась с журналистами. Как пишет actualnews.org, певица заявила, что ее супруг - «воин света». По словам Максаковой, Вороненков был «настоящим праведником» и что все виновные в его смерти «ощутят кару Господню на себе».
Ранее Максакова заявила, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Россию. Однако она готова приложить все усилия для того, чтобы восстановить доброе имя покойного супруга. Напомним, бывший депутат обвинялся в афере с рейдерским захватом здания в Москве. Согласно законодательству, в случае смерти обвиняемого суды имеют право заочно рассмотреть его дело и либо вынести оправдательный приговор, либо прийти к выводу о виновности и прекратить дело.
«Я не позволю очернить светлое имя Дениса. Он невиновен. Нет его участия в этом грязнейшем из дел», — подчеркивала певица.
Ранее мы писали:Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.
Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.
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Обсуждение 10
Лучшие комментарии
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Micha PiterЗачем выкладывать фото на кладбище? Да ещё улыбаться на нём? Мутно как-то всё это...
11.04.17 11:14 Контекст комментария
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***И заодно объяснить детям , что не всегда отцы - ангелы. Иногда они воруют. Причём по-крупному .
11.04.17 15:34 Контекст комментария
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ОльгаТетеньки улыбаются, значит все ок.
11.04.17 10:26 Контекст комментария
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Момент светлой памятиСветлая память рождает улыбки у любящих людей.
11.04.17 15:37 Контекст комментария
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Прелесть"Козла отпущения" будет не реально оправдать. Его же им не простые люди назначили. Спасать имя ради детей почётно. Но полезнее будет объяснить детям,что в грешном мире не всегда побеждает правда.
11.04.17 15:21 Контекст комментария
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торгсиня в шоке!!! улыбки у могилы...
12.04.17 01:19
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Прелесть"Козла отпущения" будет не реально оправдать. Его же им не простые люди назначили. Спасать имя ради детей почётно. Но полезнее будет объяснить детям,что в грешном мире не всегда побеждает правда.
11.04.17 15:21
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АхБывшей депутат - Клео, отправьте своих писак на курсы повышения грамотности!
11.04.17 11:21
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Micha PiterЗачем выкладывать фото на кладбище? Да ещё улыбаться на нём? Мутно как-то всё это...
11.04.17 11:14
-
ОльгаТетеньки улыбаются, значит все ок.
11.04.17 10:26