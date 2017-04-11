Егор Кончаловский празднует пополнение

В звездном семействе Кончаловских - прибавление. Теперь Егор Кончаловский дважды папа. Накануне появились сообщения о том, что подруга кинематографиста подарила ему сына. Сегодня режиссер подтвердил информацию.

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В понедельник несколько изданий сообщили о прибавлении в семье звезды. По некоторым данным, новорожденного назвали Тимуром.

«Да, это правда. Родился ребенок, и это очень хорошо!» — подтвердил счастливый отец Hello.ru.

Известно, что малыш появился на свет в начале апреля и сейчас вместе с мамой находится в загородном доме Кончаловского. За младенцем помогает ухаживать мать режиссера Наталья Аринбасарова.

Напомним, в январе стало известно о разрыве Кончаловского с актрисой Любовью Толкалиной. Звезды прожили вместе двадцать лет, у них растет 16-летняя дочь Мария. Толкалина поспешила уточнить, что сохранила с Егором дружеские отношения. Позже актриса призналась, что у обоих новые партнеры. «Новые отношения, конечно, оформились. И у меня, и у Егора, чего уж скрывать. Но мы имеем право не рассказывать об этом в подробностях», — говорила Любовь.

О Марии Леоновой, матери сына Кончаловского, известно пока только со слов режиссера. По словам кинематографиста, его избранница далека от мира шоу-бизнеса, работает юристом. «Она не актриса, а юрист. Относительно меня – молода. Зовут Маша, как дочку. Познакомились мы в суде. Она меня защитила и этим мне понравилась».

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Источник фото: Globallookpress.com