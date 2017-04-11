Чехову раскритиковали за пиар в метро

Большинство звезд достаточно спокойно относятся к критическим замечаниям в соцсетях. Но порой уровень негатива зашкаливает, и становится обидно. Именно с таким неприятным явлением столкнулась вчера Анфиса Чехова. В итоге ведущая решила даже отключить возможность комментирования к одному из постов. Вчера Чехова поддержала акцию «Все равно на метро».

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Анфиса спустилась в подземку и выложила фото в Insta. «Всех нас потрясла недавняя трагедия в метро Санкт-Петербурга, но нас не удалось напугать, у них ничего не вышло! Я участвую в акции #вместепротивстраха #всеравнонаметро и предлагаю вам тоже присоединиться: делайте фото себя в метро и выкладывайте с упомянутыми хештегами в социальные сети. Мы дали бой страху - очередь за тобой!» — писала звезда.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Апр 10 2017 в 9:56 PDT

Однако реакция пользователей оказалась вовсе не той, которую ожидала Анфиса. Ведущую обвинили в примитивном и некорректном пиаре. В комментариях разгорелась настолько ожесточенная дискуссия, что в итоге Чехова предпочла закрыть комменты и обратилась к хейтерам.

«Друзья, если я кого-то разочаровала, это совершенно не мое дело. Я ведь и не пыталась никого очаровывать. Я такая, какая есть, делаю то, что считаю нужным. И если мои поступки, решения и жизненные принципы кому-то непонятны или неприятны, просто проходите стороной или отписывайтесь, не вижу смысла мучиться и читать того, кто вызывает у тебя негативные эмоции. Но я сама никогда не позволяла на своей странице ни одного оскорбительного, нападающего, агрессивного, матерного слова в адрес моих подписчиков или кого бы то ни было! Это мой "Инстаграм", это мой мир, и у него мои правила! Любой, кто будет в комментариях оскорблять меня или кого-то из моих друзей или подписчиков, разводить срач и ругань, унижать, проклинать и выливать тонны злобы и зависти, будет блокирован мною», — написала ведущая.

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