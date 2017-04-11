Бузова представила новую песню

Ольга Бузова разошлась. Девушка очень активно работает над своей карьерой в поп-музыке и уже представила новый трек. Похоже, большой сольный концерт Бузовой где-нибудь в «Крокусе» уже не за горами.

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Ведущая принимает поздравления с премьерой. Ольга представила песню «Люди не верили», и, что совсем неудивительно, композиция уже стала хитом. В российском iTunes новый трек Бузовой обошел песню группы «Грибы» «Тает лед».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 10 2017 в 8:22 PDT

«Каждый из нас в жизни сталкивается с ситуациями, когда в нас никто не верит. Честно, признаюсь вам, в какой-то момент мне казалось, что я не справлюсь... Это трудно, но прошлое надо уметь отпускать... Я пока этому учусь... Мне было и есть сложно, многие из вас это чувствовали и видят сейчас. Плюс огромное давление и гнет со стороны, постоянные удары в спину, насмешки и даже оскорбления. Наверное, и сейчас найдется какой-нибудь продюсер, который скажет, что это не творчество, и мою песню традиционно не поставят в эфиры радиостанций. Но я пою для вас. Каждое слово этой песни я прожила внутри себя...» — написала Бузова в соцсетях в честь премьеры.

Сейчас девушка готовится к презентации клипа на песню. Известно, что съемки ролика недавно прошли в Сочи.

Ранее мы писали:

Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.