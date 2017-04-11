Бузова представила новую песню
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Ольга Бузова разошлась. Девушка очень активно работает над своей карьерой в поп-музыке и уже представила новый трек. Похоже, большой сольный концерт Бузовой где-нибудь в «Крокусе» уже не за горами.
Ведущая принимает поздравления с премьерой. Ольга представила песню «Люди не верили», и, что совсем неудивительно, композиция уже стала хитом. В российском iTunes новый трек Бузовой обошел песню группы «Грибы» «Тает лед».
«Каждый из нас в жизни сталкивается с ситуациями, когда в нас никто не верит. Честно, признаюсь вам, в какой-то момент мне казалось, что я не справлюсь... Это трудно, но прошлое надо уметь отпускать... Я пока этому учусь... Мне было и есть сложно, многие из вас это чувствовали и видят сейчас. Плюс огромное давление и гнет со стороны, постоянные удары в спину, насмешки и даже оскорбления. Наверное, и сейчас найдется какой-нибудь продюсер, который скажет, что это не творчество, и мою песню традиционно не поставят в эфиры радиостанций. Но я пою для вас. Каждое слово этой песни я прожила внутри себя...» — написала Бузова в соцсетях в честь премьеры.
Сейчас девушка готовится к презентации клипа на песню. Известно, что съемки ролика недавно прошли в Сочи.
Ранее мы писали:
Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей.
Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.
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Обсуждение 7
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ЛанаОдна и та же манера исполнения. Ненатуральный, какой-то электронный голос обработанной фонограммы. Все ее страдальческие песни нудные и неинтересные. Петь не умеет, но упорно считает себя певицей. С завидной постоянностью песни только записывает, но ни разу не исполнила в живую. Люди ее за это осуждают, а она все равно прет и прет по принципу- гонят в дверь, лезет в окно. Над ней все смеются и стебутся, а она в силу своей глупости с бешеным упорством лезет на сцену.
11.04.17 22:55
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ПрелестьТворить всегда полезнее, чем судить. Творит значит душа работает в правильном направлении. Можно только порадоваться за неё.
11.04.17 15:39
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надяО.Бузова сможет остановиться в своем "творчестве" ?))))) девочки,это так страшно, что она продолжает "творить"....
11.04.17 14:04
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Marana VilniusНа редкость противный голос (точнее, его отсутствие), песня ни о чём. И радиостанции совершенно обонованно не ставятеё в эфиры. Она прекрасный специалист лишь в том, как срубить бабла, не обладая при этом ничем - нет ни ума, ни голоса, ни вообще чего-то мало-мальски заслуживающего внимания, голый пиар себя любимой.
11.04.17 13:50
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БуОна какая-то фальшивая... Или мне кажется?
11.04.17 10:31