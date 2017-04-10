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Роузи Хантингтон­-Уайтли похвасталась животом


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Уже совсем скоро топ-модель Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley) станет мамой. А пока звезда не упускает случая блеснуть перед публикой. На днях актриса появилась вместе с возлюбленным, актером Джейсоном Стейтемом (Jason Statham), на премьере фильма «Форсаж-8».

 

На премьере в Нью-Йорке Роузи затмила всех. Она появилась в стильном вечернем платье из коллекции Brandon Maxwell и с удовольствием позировала фотографам. После премьеры будущая мама написала в Insta: «На премьере. Горжусь Джеем (Джейсоном Стейтемом), фильм великолепный, смотрите в кинотеатрах с 14 апреля!»

 
 
 

Напомним, о своей беременности топ-модель сообщила в феврале. «Рада поделиться с вами новостью, что мы с Джейсоном ждем ребенка! С любовью, Роузи», - писала звезда в соцсетях. Хантингтон-Уайтли и Стейтем вместе семь лет, но официально оформлять отношения не спешат. Хотя в январе прошлого года официально было объявлено о помолвке. По мнению Хантингтон-Уайтли, оформление документов может подождать.

«Держать личную жизнь за закрытыми дверьми - большая работа. Я никогда не стану спекулировать на теме своих отношений, не буду делать из них бренд. Любая пара, которая вместе довольно долго, чувствует на себе огромное давление. Я верю в брак, но гораздо важнее для меня построить счастливые отношения», — говорила модель в одном из интервью.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 10.04.2017 Теги: Роузи Хантингтон-Уайтли

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