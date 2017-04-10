Галкин высмеял Литвинову

Максим Галкин в свое время не раз пародировал актрису и режиссера Ренату Литвинову. И на выходных решил взяться за старое. Шоумен опубликовал в Insta забавный ролик под названием «Литвинова и хозтовары».

По сюжету Рената Муратовна намерена повесить свою фотографию на стену и для этого отправляется в хозяйственный магазин. Во время похода со звездой происходят всяческие казусы. За сутки ролик собрал более 68 тысяч просмотров.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 9 2017 в 2:51 PDT

Однако реакция у подписчиков Галкина неоднозначная: «АХАХАХХ, Максим, как всегда, на юморе. Таких, как вы, побольше веселых людей, которые не думают о плохом, а живут с юмором», «Шедевр!!!», «Полный бред», «До слёз... Рената в гармонии», «Максима можно понять). Видите, как Рената вдохновляет)», «Я теперь тоже знаю, чем прикрепить фото). Полезные советы по хозяйству. Желаем продолжения...»

​

Тем временем светские обозреватели отмечают, что Ренате все припоминают скандал на шоу «Минута славы». Сама же звезда относится к этому спокойно. «Ой, вы знаете, я так люблю все свои ошибки! Жизнь нам дана, чтобы сделать все ошибки. Ошибки — это какая-то потрясающая часть моей жизни, и мне кажется, что нельзя их срезать, да и не срежешь. Поэтому я никогда не осужу никого ни за какие ошибки. Это надо делать, это жизнь. Зачем вы живете, если не делаете ошибок?» — рассуждала Литвинова на одном из недавних творческих вечеров.

Ранее мы писали:

Рената Литвинова провоцирует Федора Бондарчука. Звезды интригуют.

Рената Литвинова впервые опубликовала откровенное фото. На снимке актриса прикрылась шляпой.