 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Галкин высмеял Литвинову


0 0

Максим Галкин в свое время не раз пародировал актрису и режиссера Ренату Литвинову. И на выходных решил взяться за старое. Шоумен опубликовал в Insta забавный ролик под названием «Литвинова и хозтовары».

По сюжету Рената Муратовна намерена повесить свою фотографию на стену и для этого отправляется в хозяйственный магазин. Во время похода со звездой происходят всяческие казусы. За сутки ролик собрал более 68 тысяч просмотров.

Однако реакция у подписчиков Галкина неоднозначная: «АХАХАХХ, Максим, как всегда, на юморе. Таких, как вы, побольше веселых людей, которые не думают о плохом, а живут с юмором», «Шедевр!!!», «Полный бред», «До слёз... Рената в гармонии», «Максима можно понять). Видите, как Рената вдохновляет)», «Я теперь тоже знаю, чем прикрепить фото). Полезные советы по хозяйству. Желаем продолжения...»

  •  
    Рисунок
    Как вам ролик Галкина?
 ​

Тем временем светские обозреватели отмечают, что Ренате все припоминают скандал на шоу «Минута славы». Сама же звезда относится к этому спокойно. «Ой, вы знаете, я так люблю все свои ошибки! Жизнь нам дана, чтобы сделать все ошибки. Ошибки — это какая-то потрясающая часть моей жизни, и мне кажется, что нельзя их срезать, да и не срежешь. Поэтому я никогда не осужу никого ни за какие ошибки. Это надо делать, это жизнь. Зачем вы живете, если не делаете ошибок?» — рассуждала Литвинова на одном из недавних творческих вечеров.

Ранее мы писали:

Рената Литвинова провоцирует Федора Бондарчука. Звезды интригуют.

Рената Литвинова впервые опубликовала откровенное фото. На снимке актриса прикрылась шляпой. 

Рената Литвинова не стесняется возраста. И с легкостью фотографируется без макияжа. 


0 Не нравится 0 Нравится 10.04.2017 Теги: Рената Литвинова

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору