Галкин высмеял Литвинову
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Максим Галкин в свое время не раз пародировал актрису и режиссера Ренату Литвинову. И на выходных решил взяться за старое. Шоумен опубликовал в Insta забавный ролик под названием «Литвинова и хозтовары».
По сюжету Рената Муратовна намерена повесить свою фотографию на стену и для этого отправляется в хозяйственный магазин. Во время похода со звездой происходят всяческие казусы. За сутки ролик собрал более 68 тысяч просмотров.
Однако реакция у подписчиков Галкина неоднозначная: «АХАХАХХ, Максим, как всегда, на юморе. Таких, как вы, побольше веселых людей, которые не думают о плохом, а живут с юмором», «Шедевр!!!», «Полный бред», «До слёз... Рената в гармонии», «Максима можно понять). Видите, как Рената вдохновляет)», «Я теперь тоже знаю, чем прикрепить фото). Полезные советы по хозяйству. Желаем продолжения...»
Тем временем светские обозреватели отмечают, что Ренате все припоминают скандал на шоу «Минута славы». Сама же звезда относится к этому спокойно. «Ой, вы знаете, я так люблю все свои ошибки! Жизнь нам дана, чтобы сделать все ошибки. Ошибки — это какая-то потрясающая часть моей жизни, и мне кажется, что нельзя их срезать, да и не срежешь. Поэтому я никогда не осужу никого ни за какие ошибки. Это надо делать, это жизнь. Зачем вы живете, если не делаете ошибок?» — рассуждала Литвинова на одном из недавних творческих вечеров.
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