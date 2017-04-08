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Рене Зеллвегер резко изменилась


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В прошлом году публика увлеченно обсуждала последнюю часть приключений Бриджит Джонс. И определенно камбэк Рене Зеллвегер (Renee Zellweger) удался. Теперь актриса вернулась к привычному ритму съемок, и на днях представлен тизер новой драмы с Рене.

Теперь она не блондинка, отличающаяся смешной неловкостью. В картине «Такой же другой, как и я» Зеллвегер сыграла темноволосую и вполне практичную жену главного героя. И светские обозреватели отмечают, что в новой ленте Рене узнаешь не сразу.

В картине также снимались Джон Войт (Jon Voight), Оливия Холт (Olivia Holt), Грег Киннир (Greg Kinnear). Премьера запланирована на октябрь.

Напомним, Зеллвегер, в свое время получившая «Оскар», не снималась в большом кино на протяжении шести лет. По словам звезды, в какой-то момент она поняла, что оказалась в замкнутом круге, и решила взять продолжительную паузу.

« Я отправилась путешествовать. Было весело! Я съездила с подругой в Азию: мы поехали на поезде через Вьетнам, путешествовали до границы с Камбоджей. Меня никто не узнавал, я общалась с людьми на другом, более простом, человеческом уровне: окружающие видели и слышали именно меня, а не судили по картинке с экрана под названием "Рене Зеллвегер". Я поняла, что только после такого опыта реального общения смогу вновь вернуться и расска­зывать c экрана истории других людей. Мне нужно было сделать перерыв; хотела я этого или нет - отпуск был необходимостью, а не причудой».

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0 Не нравится 1 Нравится 08.04.2017 Теги: Рене Зеллвегер

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