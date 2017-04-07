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Виктория Бекхэм разделась для стильной фотосессии


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Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) успешна во всем. Заботливая мать, любимая супруга, грамотная бизнесвумен, привлекательная женщина. И все это огромный труд. При этом Виктория не скрывает, что именно поддержка супруга позволила ей добиться головокружительного успеха.

 
 
 

Виктория стала звездой нового номера журнала Elle. Знаменитость приняла участие в стильной и несколько провокационной фотосессии и рассказала, как ей удается соблюдать баланс между карьерой и семьей.

По словам Бекхэм, супруг Дэвид - ее главная опора. «Во время Недель моды в Нью-Йорке, когда я полностью погружаюсь в работу, он планирует для детей посещения музеев, устраивает ужин в субботу вечером, он - прекрасный организатор. Впрочем, как и я. Именно это определяет взаимную поддержку в браке. Когда твоя половина знает, куда и как вы двигаетесь», — рассуждает Виктория.

Сама звезда сейчас старается развивать свой модный бренд VB. Недавно она договорилась с голливудской актрисой Николь Кидман (Nicole Kidman) о сотрудничестве. Теперь Николь представляет новую коллекцию VB, и недавно был представлен один из снимков новой рекламной кампании.

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0 Не нравится 0 Нравится 07.04.2017 Теги: Виктория Бекхэм

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