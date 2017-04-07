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Томас Андерс запел на немецком


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Бывший солист культового дуэта 80-х Modern Talking Томас Андерс (Thomas Anders) начинает новую главу в карьере. Сегодня, 7 апреля, он представил свой первый альбом на немецком языке. Томас вернулся к корням, и ему это нравится!

Новый диск Андерса называется Pures Leben. В альбом вошло 13 композиций, на заглавную песню с символичным названием Der beste Tag meines Lebens ("Лучший день моей жизни") в конце февраля был представлен клип.

Как напоминают СМИ, на родном языке Томас пел только в начале карьеры, с 1983 года издавал песни исключительно на английском.

«Идея записать немецкий альбом пришла ко мне четыре года назад, — рассказал артист немецким изданиям. — Я проводил разные музыкальные эксперименты на протяжении почти 40 лет своей карьеры. И для меня песни на немецком стали интересным опытом, своеобразным поворотом. Это звучит свежо. Это классно. Да, я долго пел на английском. Мы думали, что выражения на английском - гораздо романтичнее. Понимаете, кажется, что когда американский артист поет I love you from the bottom of my heart ("Я люблю тебя всем сердцем"), это звучит покруче, чем немецкое Ich liebe dich aus tiefstem Herzen».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 07.04.2017 Теги: Томас Андерс

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