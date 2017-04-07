Ольга Бузова считает, что «Инстаграм» сближает
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Ольга Бузова остается одной из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-биза. Девушка записывает новые композиции и лидирует по количеству подписчиков в Insta (более 9 миллионов). Почти каждый пост звезды вызывает бурную дискуссию в комментариях, и Ольга к этому привыкла. И именно этому Бузова посвятила свою новую колонку в журнале «Русский пионер».
В прошлом месяце Бузова писала в издание о несчастной любви. Теперь рассуждает на тему, является ли Интернет злом или не все так страшно?
«Вообще, у меня иногда возникает ощущение, что для некоторых людей написать мне гадость в комментариях под фото или видео – это смысл жизни, — пишет звезда. — Некоторые говорят, что Интернет – это зло. Но я убеждена, что зло – это эдакие диванные войска, которые заваливают «Фейсбук» своими постами про то, как все плохо и что все нужно менять, но продолжают лежать на диване и жить на зарплату мамы или жены и все с большей радостью изливают свой яд в комментариях в наших социальных сетях и на новостных порталах – оскорбляя, сочиняя и фантазируя».
И все же Бузова считает, что ее жизнь без Сети была бы очень скучной. «Звонки по фейстайму, сообщения в вотсапе и фотографии в «Инстаграме» – это все нас сближает. Несмотря на то, что ученые уже выявили новое заболевание «интернет-зависимость», я могу с уверенностью сказать, что у меня ее нет», – подчеркивает Ольга.
Ранее мы писали:
Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.
Мэрилин Керро советует Бузовой «быть самой собой». Экстрасенс рекомендует ведущей проанализировать разрыв с Тарасовым.
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Обсуждение 6
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ПрелестьУмница.
07.04.17 16:07
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милаКлео, а при чем здесь Гордон?
07.04.17 11:07
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КатяСОГЛАСНЫ С ГОРДОНОМ? - Это вдруг что?
07.04.17 10:03
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Господи, да молодец Бузова, молодец. Все такие: "Ваааа, Бузова - дура!". Она:"да-да-да, Бузова дура....", покормила толпу. 50 лямов в карман положила. В месяц. Все опять: "Дура, дура она!" Она: "Аха, да, я такая дура-дура". И опять пятьдесят)))) миллиончиков.
07.04.17 09:53