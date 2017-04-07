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Ольга Бузова считает, что «Инстаграм» сближает


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Ольга Бузова остается одной из самых обсуждаемых персон отечественного шоу-биза. Девушка записывает новые композиции и лидирует по количеству подписчиков в Insta (более 9 миллионов). Почти каждый пост звезды вызывает бурную дискуссию в комментариях, и Ольга к этому привыкла. И именно этому Бузова посвятила свою новую колонку в журнале «Русский пионер».

В прошлом месяце Бузова писала в издание о несчастной любви. Теперь рассуждает на тему, является ли Интернет злом или не все так страшно?

«Вообще, у меня иногда возникает ощущение, что для некоторых людей написать мне гадость в комментариях под фото или видео – это смысл жизни, — пишет звезда. — Некоторые говорят, что Интернет – это зло. Но я убеждена, что зло – это эдакие диванные войска, которые заваливают «Фейсбук» своими постами про то, как все плохо и что все нужно менять, но продолжают лежать на диване и жить на зарплату мамы или жены и все с большей радостью изливают свой яд в комментариях в наших социальных сетях и на новостных порталах – оскорбляя, сочиняя и фантазируя».

И все же Бузова считает, что ее жизнь без Сети была бы очень скучной. «Звонки по фейстайму, сообщения в вотсапе и фотографии в «Инстаграме» – это все нас сближает. Несмотря на то, что ученые уже выявили новое заболевание «интернет-зависимость», я могу с уверенностью сказать, что у меня ее нет», – подчеркивает Ольга.

 

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0 Не нравится 0 Нравится 07.04.2017 Теги: Ольга Бузова.

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