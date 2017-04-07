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Джигурда стал представителем Марины Анисиной


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20 марта после длительных и скандальных перипетий брак звездной пары Марина Анисина - Никита Джигурда был официально и окончательно расторгнут. И все же это не конец. Как заявил эпатажный бард на специальной пресс-конференции, теперь он является представителем своей экс-супруги. И первым делом Никита намерен отказаться от сотрудничества с юристами Анисиной.

На конференции в пресс-центре «Национальной Службы Новостей» шоумен объяснил журналистам, что сознательно допустил расторжение брака. И показал специальный документ. «Это заверенная нотариусом доверенность. Генеральная. Я имею право от лица Марины Анисиной заключать любые договоры. По завещанию, бизнес-сделки. Я в любой момент мог прекратить игру и сказать: "Я отменяю ваши полномочия, господа купленные адвокаты"», — заявил Джигурда.

Артист добавил, что адвокаты спортсменки в ближайшее время получат копии документа, уточнив, что юристы больше не являются официальными представителями «богини Анисиной, ибо они плохо работали».

Никита на всякий случай также пояснил, что перед Богом он и Марина остаются супругами, поскольку в свое время они венчались в церкви.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 07.04.2017 Теги: никита джигурда

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