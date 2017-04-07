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Бородина показала младшую дочь


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Ксения Бородина устроила сенсацию. Сегодня ведущая впервые показала лицо младшей дочери Теи. Снимок девочки в Insta набрал около 180 тысяч лайков за 5 часов, и теперь поклонники увлеченно спорят, на кого похожа малышка?

«Доброе утрешко», — подписала Бородина фотографию дочки. Подписчики тут же поспешили с комплиментами.

«Урааа, видно чуток личико», «Какие у неё крутые щеееееки», «Сбоку Тейка на тебя, Ксюш, похожа», «Да папина, очень папина», «На маму похожа. Красавица, как мама», «Какая красивая, чувствую, Тея очень красивая, Ксюша джан, покажи, посмотрим, она же прелесть», «Так интересно посмотреть её анфас», «Кажется, Тея похожа на Марусю».

Напомним, в декабре девочке исполнился год. Незадолго до дня рождения малышки появились сплетни, что с ребенком что-то не так, поскольку Бородина не показывала лицо Теи, хотя со старшей дочерью Марусей часто снималась вместе.

Дошло до того, что Ксения опубликовала специальное видеообращение. «Пожалуйста, можно этот вопрос закрыть раз и навсегда? Мы с папой приняли такое решение. У нас прекрасные дети. У всех все в порядке, не переживайте. Все самые красивые. Все счастливые, и все у них хорошо! Просто это нами принято решение. Почему вы не спрашиваете у других публичных людей, почему они не показывали своих детей? Кети Топурия не показывала, Пресняковы не показывали, Лена Темникова тоже не показывала. И очень многие, многие звезды и публичные люди не показывают своих детей. И имеют на это полное право».

Ранее мы писали:

Почему Бородина не показывает дочь? Ведущая дала ответ злопыхателям.

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

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2 Не нравится 2 Нравится 07.04.2017 Теги: Ксения Бородина

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