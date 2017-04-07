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Анна Седокова поведала о сложных отношениях


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Певица Анна Седокова готовится к двум очень важным событиям. Уже совсем скоро артистка станет мамой в третий раз, а потом сыграет третью свадьбу. Казалось бы, Анна должна чувствовать абсолютное счастье. Но все не так просто. Анна обожает публиковать провокационные фото и не изменяет себе даже на последних месяцах интересного положения.

Недавно артистка представила в Insta снимок, на котором запечатлена в купальнике. Фото сопровождает интригующий пост. «Начала писать длинный пост. Серьёзный и по работе. Потом посмотрела на фото и поняла, что единственное, о чем можно тут написать — это о безграничной, безоговорочной и все принимающей и понимающей любви. Ведь я же люблю это чудо у меня тут в животике, мне сложно, тошнит и уже даже тяжело просто ходить, но я люблю его до безумия и очень жду. Так и со своим мужчиной. Сложно, тошнит... Но я люблю его до безумия и очень жду!» — пишет певица.

Светские обозреватели полагают, что Анна грустит из-за того, что сейчас она находится в Лос-Анджелесе, а ее любимый большую часть времени проводит в Москве. По слухам, возлюбленным Седоковой является 25-летний сын российского олигарха, которого зовут Артем. По всей вероятности, мужчина вылетит в США незадолго до родов.

А тем временем бывшая свекровь певицы рассказала, что Седокова планирует после родов отправиться в загс.

Ранее мы писали:

Анна Седокова готова к третьему браку? Артистка намекнула на скорую свадьбу.​

Анна Седокова: «Поменяю к чертям всю жизнь». Артистка настроилась на перемены.

Анна Седокова мечтает о необычной свадьбе. Но замуж пока не собирается. 



0 Не нравится 0 Нравится 07.04.2017 Теги: анна седокова

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