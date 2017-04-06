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Леди Гага предлагает женщинам самим покупать украшения


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Забудьте про платье из кусков мяса и прочие эпатажные выходки. Теперь певица Леди Гага (Lady Gaga) - вполне респектабельная девушка. Артистка стала лицом новой рекламной кампании Tiffany&Co. И, надо отметить, выглядит «мама монстров» по-настоящему рафинированной леди.

Леди представляет весеннюю коллекцию 2017 Tiffany & Co. HardWear. Фотосессию провел известный фотограф Дэвид Симс (David Sims). На днях в Cети появился рекламный ролик, в котором артистка заявляет: «Я бунтарка, но мне, как и всем, порой нужны перемены».

Ранее в Сети также появилось видео со съемок рекламной кампании. «Есть ошибочное мнение, что ваш мужчина или любовник должен дарить вам украшения. Думаю, женщина и сама может их себе покупать. И носить с достоинством!» — рассуждает в ролике Гага.

Кстати, сама артистка в последнее время в реальной жизни предпочитает ультраэкстравагантным нарядам практичные и даже простые модели одежды и аксессуары. «Я стала одеваться так, когда прихожу в студию. Невозможно работать с музыкантами, когда у тебя лобстер на голове», — призналась Леди.

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0 Не нравится 1 Нравится 06.04.2017 Теги: Леди Гага

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