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Брэд Питт блеснул на премьере


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Полгода назад он оказался на грани нервного срыва. Но сейчас жизнь Брэда Питта (Brad Pitt) налаживается. Накануне актер побывал на премьере картины «Затерянный город Зэт» в Голливуде.

Питт, который выступал одним из продюсеров картины, появился на премьере в легкой куртке, белой рубашке и кепке. Такой непритязательный кэжуал. Но светские обозреватели не могли не отметить, что выглядит артист посвежевшим и постройневшим. По словам приятелей, сейчас Брэд тщательно следит за своей формой, регулярно тренируется и придерживается здоровой диеты.

А тем временем журналист Йен Халперин готовит документальную ленту о разводе Питта с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie). На днях Халперин рассказал журналистам, что одной из основных причин разрыва пары стали слишком близкие отношения Анджелины с братом Джеймсом Хейвеном.

По данным Халперина, Джеймс фактически жил вместе с Бранджелиной и Питту это очень не нравилось. «Это выводило Брэда из себя. Он поставил Энджи ультиматум — он или я».

Ранее сообщалось, что после разрыва пары Хейвена нередко видели вместе с детьми Джоли и Питта. Светские обозреватели даже посмеивались, мол, Джоли использует брата в качестве няни.

Ранее мы писали:

Брэд Питт пытается забыть Джоли. Актер избавляется от вещей жены.

Джоли о разрыве с Питтом: «Это было тяжело». Актриса впервые прокомментировала развод.​

Анджелина Джоли готова к войне с Питтом. Актриса настаивает на единоличной опеке. 



0 Не нравится 1 Нравится 06.04.2017 Теги: Брэд Питт

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