Рынска язвительно прокомментировала смерть Тюльпанова
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Светский колумнист Божена Рынска спровоцировала скандал очередным несколько циничным замечанием. Дама прокомментировала гибель члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова. Прокомментировала в привычном язвительном тоне.
Тесть футболиста Александра Кержакова, председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, скончался 4 апреля, получив тяжелую травму основания черепа. Мужчина поскользнулся в бане. По факту его смерти проводится проверка.
Незадолго до смерти Тюльпанов возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро «Технологический институт», где произошел террористический акт.
«Возложив цветы к месту теракта, единоросс Вадим Тюльпанов отправился в баню. Где и поскользнулся. А принялся бы вместо бани со всеми настоящими петербуржцами волонтерить, развозя людей на своей машине по домам, и дальше бы небо коптил», — написала Божена.
Чуть позже в ответ на упреки Рынска пояснила: «Я была знакома с Тюльпановым по Питеру. Очень мало была знакома, едва-едва, он меня бы и не вспомнил. Помню, как его гримировали при мне, как подкрашивали его жену. Она тогда была модельной внешности, обладала модельной фигурой. И действительно, это что, что я помню аж с тех времен, он был безумно влюблен в жену. Что, как мы видим, не мешало ходить по баням».
Ранее мы писали:
Рынску требуют лишить российского гражданства. Народ против Божены.
Божена Рынска обвинила Собчак в плагиате. По словам Рынски, Ксения использовала ее материал для своей работы.
Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.
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Обсуждение 5
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АхМерзкая и недалёкая бабёнка. Вообще баня - место оздоровительное. Мне, живущей в Финляндии, странно отношение к бане как к развлечению или публичному дому. Но каждый судит по своему опыту.
05.04.17 23:15
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аннаВ Питере - траур, а сенатор - в бане тусит! покарал Господь!
05.04.17 19:42
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мариякак то даже стыдно читать её высказывания. на сколько извращённый ум у этой женщины. полон желчи и циничной глупости
05.04.17 16:52
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Marana VilniusКак обычно - цинизм и хамство у дамочки зашкаливают. С трудом представляю её саму в роли волонтёра.
05.04.17 15:52