Светский колумнист Божена Рынска спровоцировала скандал очередным несколько циничным замечанием. Дама прокомментировала гибель члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова. Прокомментировала в привычном язвительном тоне.

Тесть футболиста Александра Кержакова, председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, скончался 4 апреля, получив тяжелую травму основания черепа. Мужчина поскользнулся в бане. По факту его смерти проводится проверка.

Незадолго до смерти Тюльпанов возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро «Технологический институт», где произошел террористический акт.

«Возложив цветы к месту теракта, единоросс Вадим Тюльпанов отправился в баню. Где и поскользнулся. А принялся бы вместо бани со всеми настоящими петербуржцами волонтерить, развозя людей на своей машине по домам, и дальше бы небо коптил», — написала Божена.

Чуть позже в ответ на упреки Рынска пояснила: «Я была знакома с Тюльпановым по Питеру. Очень мало была знакома, едва-едва, он меня бы и не вспомнил. Помню, как его гримировали при мне, как подкрашивали его жену. Она тогда была модельной внешности, обладала модельной фигурой. И действительно, это что, что я помню аж с тех времен, он был безумно влюблен в жену. Что, как мы видим, не мешало ходить по баням».

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