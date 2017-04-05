Носков не может развестись
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Известный артист Николай Носков снова в центре внимания СМИ. На прошлой неделе певец оказался в больнице, а теперь появились сообщения о том, что исполнитель тайно развелся с женой.
По данным таблоидов, брак Носкова с женой Мариной закончен. Пара прожила более 30 лет вместе, но в прошлом году что-то пошло не так. Якобы супруги договорились о разводе без бурных выяснений отношений и недавно без лишней шумихи расторгли брак.
Пресс-секретарь артиста на расcпросы журналистов ответила неоднозначно. Она посетовала, что сейчас прессу больше интересует личная жизнь артиста, нежели его творчество. «Почему у всех появляется интерес к личной жизни такого талантливого человека, как Николай Иванович? Почему нет ажиотажа, когда он выпускает новый альбом? Он не может расстаться с женой, так как находится в больнице. Официально он с женой своей не разведен», – приводит слова пресс-секретаря Starhit.
Напомним, на прошлой неделе Николай Иванович был госпитализирован. Сейчас артист восстанавливается после операции по удалению тромба в шейном отделе. По словам представителей Носкова, он довольно быстро идет на поправку.
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Источник фото: Globallookpress.com
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