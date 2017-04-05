Кержаковы в трауре

В звездной семье Кержаковых произошла трагедия. 4 апреля в Санкт-Петербурге в результате несчастного случая скончался отец Миланы Вадим Тюльпанов. Мужчина представлял Ненецкий автономный округ в Совете Федерации и возглавлял комитет по регламенту и организации парламентской деятельности.

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По данным петербургских изданий, политик поскользнулся в бане, ударился головой и умер от перелома основания черепа. Родные Тюльпанова в шоке, но больше всех опечалена Милана.

Кержакова была очень близка с отцом и не раз подчеркивала, что родитель поддерживал ее всегда и везде. «При любых обстоятельствах, будь то желание резко перевестись на другую специальность в середине первого курса или полет на Луну. Только становясь старше, начинаешь отдавать отчет в том, насколько важна эта поддержка и насколько важно осознание того, что за тебя всегда вступятся и дадут совет. Я люблю тебя, па», – писала девушка в соцсетях.

Вадим Тюльпанов в Совете Федерации с 2011 года, ранее на протяжении 8 лет был спикером петербургского Законодательного собрания. Мужчина не раз подчеркивал, что считает карьеру в политике вполне удавшейся. «Я особенно горжусь принятием в 2011 году Социального кодекса Петербурга: я был инициатором его создания», – говорил Тюльпанов.

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