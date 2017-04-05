Дженнифер Энистон сияет рядом с мужем

Актриса Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) долго искала мужчину своей мечты. И все же нашла. Сейчас рядом с Джастином Теру (Justin Theroux) звезда выглядит по-настоящему счастливой. Можно даже сказать - светится от счастья.

















Вчера Джен и Джастин блеснули на премьере третьего сезона сериала «Оставленные», в котором Теру играет одну из главных ролей. Энистон появилась в стильном платье из черной кожи Brandon Maxwel, подчеркивающем ее подтянутую фигуру, в сандалиях Gianvito Rossi с серьгами Jennifer Meyer и выглядела просто великолепно.

Теру был в прекрасном настроении и с удовольствием шутил с журналистами. Звездная пара позировала на фоне постера с изображением полуобнаженного Джастина. И надо сказать, торс у актера впечатляющий. «Джен видела постер, и он ей понравился, — рассказал актер. — Как я поддерживаю форму? Да на самом деле все достаточно просто. Я не ем сахар, я питаюсь полезными продуктами, обделяю себя, и я не заказываю десерт. Вот и все. Не заказывайте десерт и не ешьте всякую дрянь».

Напомним, Энистон также придерживается достаточно жесткой диеты.

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Источник фото: Globallookpress.com