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Дженнифер Энистон сияет рядом с мужем


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Актриса Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) долго искала мужчину своей мечты. И все же нашла. Сейчас рядом с Джастином Теру (Justin Theroux) звезда выглядит по-настоящему счастливой. Можно даже сказать - светится от счастья.

 
 
 

Вчера Джен и Джастин блеснули на премьере третьего сезона сериала «Оставленные», в котором Теру играет одну из главных ролей. Энистон появилась в стильном платье из черной кожи Brandon Maxwel, подчеркивающем ее подтянутую фигуру, в сандалиях Gianvito Rossi с серьгами Jennifer Meyer и выглядела просто великолепно.

Теру был в прекрасном настроении и с удовольствием шутил с журналистами. Звездная пара позировала на фоне постера с изображением полуобнаженного Джастина. И надо сказать, торс у актера впечатляющий. «Джен видела постер, и он ей понравился, — рассказал актер. — Как я поддерживаю форму? Да на самом деле все достаточно просто. Я не ем сахар, я питаюсь полезными продуктами, обделяю себя, и я не заказываю десерт. Вот и все. Не заказывайте десерт и не ешьте всякую дрянь».

Напомним, Энистон также придерживается достаточно жесткой диеты.

Ранее мы писали:

Махершала Али стал первым мусульманином с «Оскаром». Актер получил награду за роль в картине «Лунный свет».​

Джастин Теру согласен быть мистером Энистон. Актер не комплексует по этому поводу. 

Дженнифер Энистон злорадствует. Актриса порадовалась, узнав о разводе Джоли и Питта. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 05.04.2017 Теги: Дженнифер Энистон

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