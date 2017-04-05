Боня рассказала о бойфренде

Модель и ведущая Виктория Боня несколько месяцев назад начала новую главу. Девушка рассталась с давним возлюбленным Алексом Смерфитом, причем рассталась без скандалов и обид. И на днях Виктория опубликовала в соцсетях снимок с интересным молодым человеком. Но все не совсем так, как кажется.

​

Виктория опубликовала несколько снимков юриста из Лос-Анджелеса Аллена Джеффри Бейера в своем блоге на Insta. Аллен опубликовал снимки Бони в своем, причем добавив к фото сердечки. Поклонники российской звезды принялись с энтузиазмом обсуждать ее нового бойфренда.

Но... «Это мой друг. Апрельская шутка, поздравляю читателей с месяцем розыгрышей!» — заявила Виктория журналу Hello!.

Впрочем, Боня ранее говорила, что вовсе не страдает от одиночества. «Я уже без пяти минут замужем, какая печаль? Да, я снова влюблена. Влюблена в такого мужчину, что вы даже себе не представляете, такой мудрости. Я просто люблю его мозги. Я очень люблю людей с мозгами».

Напомним, о расставании со Смерфитом Виктория сообщила в начале февраля. «Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. <...>. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад».

Ранее мы писали:

Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.

Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.​