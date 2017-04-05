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Боня представила бойфренда-­красавца


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Виктория Боня не из тех, кто позволяет себе страдать из-за неудавшихся отношений. В феврале модель официально объявила о разрыве с отцом своей дочери Алексом Смерфитом. А теперь девушка показала нового возлюбленного.

В Insta Виктории появились несколько совместных снимков с интересным молодым человеком. Судя по данным микроблога мужчины, зовут его Аллен Бейер, родом он из Чикаго, а сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе.

Ранее Бейера можно было увидеть в видеотрансляции Бони. В разговоре с подругами модель спросила, пришло ли время показать своего нового мужчину? Под одобрительные возгласы девушек телеведущая на некоторое время перевела камеру на Аллена и обняла парня.

Тем временем в комментариях к снимкам Аллена и Виктории бушуют страсти. Некоторые отмечают, что пара отлично выглядит, но многие не могут удержаться от негатива вроде: «Очередной молокосос», «Бонь, уймись. Парень явно гей, ну кому ты нужна. Ты бы дитем занялась, чем кормить ее будешь».

Виктория на провокации не отвечает. Девушке некогда. На днях она сообщила, что начала подготовку к ежегодному дефиле на Ривьере. «Только закончили примерку с моим стилистом @samuelsohebi для предстоящих съемок и, конечно же, Каннского кинофестиваля. В этот раз выбор моих нарядов я доверила настоящему профессионалу».

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    Рисунок
    Как оценим друга Бони?
 

Ранее мы писали: 

Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.

Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.​

Экс-бойфренд Бони попросил уважать личную жизнь. Александр Смерфит прокомментировал разрыв с Викторией.


1 Не нравится 3 Нравится 05.04.2017 Теги: виктория боня

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