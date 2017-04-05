Боня представила бойфренда-красавца
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Виктория Боня не из тех, кто позволяет себе страдать из-за неудавшихся отношений. В феврале модель официально объявила о разрыве с отцом своей дочери Алексом Смерфитом. А теперь девушка показала нового возлюбленного.
В Insta Виктории появились несколько совместных снимков с интересным молодым человеком. Судя по данным микроблога мужчины, зовут его Аллен Бейер, родом он из Чикаго, а сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе.
Ранее Бейера можно было увидеть в видеотрансляции Бони. В разговоре с подругами модель спросила, пришло ли время показать своего нового мужчину? Под одобрительные возгласы девушек телеведущая на некоторое время перевела камеру на Аллена и обняла парня.
Тем временем в комментариях к снимкам Аллена и Виктории бушуют страсти. Некоторые отмечают, что пара отлично выглядит, но многие не могут удержаться от негатива вроде: «Очередной молокосос», «Бонь, уймись. Парень явно гей, ну кому ты нужна. Ты бы дитем занялась, чем кормить ее будешь».
Виктория на провокации не отвечает. Девушке некогда. На днях она сообщила, что начала подготовку к ежегодному дефиле на Ривьере. «Только закончили примерку с моим стилистом @samuelsohebi для предстоящих съемок и, конечно же, Каннского кинофестиваля. В этот раз выбор моих нарядов я доверила настоящему профессионалу».
Ранее мы писали:Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.
Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.Экс-бойфренд Бони попросил уважать личную жизнь. Александр Смерфит прокомментировал разрыв с Викторией.
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Обсуждение 12
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Аня Москвабонькины женихи степки из дома 2 и арабы из хостела
06.04.17 14:57
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СимаНа ней часы только за 25 тыс. долларов, у нее хватит много на что. Зря волнуетесь.
06.04.17 14:42
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НадеждаСколько же в людях желчи.....
06.04.17 04:13
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Леся ВоронежПо мне так очень он похож на Сэма Асгари нынешнего Спирс
05.04.17 23:36
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Хм-хиПарень, похоже, араб из бывших французских колоний, зовут, скорее всего, не Аллен, а Али, переделанное на французский манер. Симпатичный молодой мужчина, но не... гм, совсем не статусный... Это для Мадонны или Надежды Бабкиной. Парень пока не разобрался, что у Бони денег нет...
05.04.17 22:07
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Marana VilniusЕсли парень и правда араб из бывших французских колоний, то ему вполне хватит бониных денег. По крайней мере, на первое время.
06.04.17 13:43
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50/50с анонсированным возрастным и мудрым не получилось, пришлось взять подставного молодого на роль жениха)) вторая Водонаева))
05.04.17 20:50
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Светик МоскваА писала-Счастье любит тишину)))) Не держится у неё, как понос))) врет на каждом шагу Думаю, конечно, это не очень умное существо, о котором она всем пела последнее время
05.04.17 18:46
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ПрелестьОдна не останется. Кто бы сомневался.
05.04.17 15:16
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Micha PiterКаннский фестиваль? Какое она имеет отношение к кино? Или там свободный вход?:))
05.04.17 14:46
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Marana VilniusПримерно такое же, как Кардашьян. Она ведь не актриса, не певица, не режиссёр, а светится на каждом мало-мальски освещаемом мероприятии. До той же кучи и Лена Ленина с воздушным шариком под волосами. А про нового бойфренда: комментаторы "жгут", конечно. Как можно, не зная человека, утверждать, что он гей, молокосос и т.п.? Попробовали бы они это ему в лицо сказать.
05.04.17 16:38
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