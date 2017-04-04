Юдашкина рассказала о состоянии Максаковой
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Артистка Мария Максакова переживает трагедию. 23 марта в Киеве был убит супруг певицы Денис Вороненков. Сейчас овдовевшая звезда отказывается возвращаться в Россию. Более того, по словам Марины Юдашкиной, Мария пока предпочитает не общаться с родственниками.
Марина Юдашкина приходится Максаковой в некотором роде родственницей - теща племянника певицы. Как рассказала дама, сейчас Мария ведет закрытый образ жизни и свела общение с родными в России к минимуму. По информации Юдашкиной, родственники пытались связаться с вдовой, но без успеха. По всей вероятности, Максакова сменила номер телефона.
«С теми, у кого есть новый, Маша не стала разговаривать – сказала, ей надо подумать, осмыслить… Мы переживаем за нее всей семьей. Сидим и, как все, узнаем о ней новости из прессы», — цитирует даму Starhit.
Юдашкина также уточнила, что мать Марии, актриса Людмила Максакова, беспокоится за дочь и переживает из-за ситуации в связи с фразой о смерти Вороненкова («Ну и слава тебе, Господи, – сказала актриса. – А что с ним еще делать? Слава тебе, Господи, что в конце концов человек, который так подличал… Он же военный, его за измену бы давно расстреляли»).
Марина надеется, что певица все же вернется в Россию.
Ранее мы писали:Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.Максакова прокомментировала увольнение из Гнесинки. Певица не удивлена.
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Обсуждение 13
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РоссиянкаЧто вы её тянете в Россию, пусть сидит в своей хохляндии, воздух будет чище. И так всякого быдла, отовсюду наехавшего в Россию хватает, живут здесь , бабло делают и страну хают. Иуды!
05.04.17 09:12
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ГалинаЗачем она нужна, предательница и обманщица, предала РОДИНУ, своих детей /не подумала о них/. Пусть остается на Украине или уезжает в Германию.
04.04.17 22:07
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ГалинаЗачем она нужна России, предательница, обманщица. Пусть остается на Украине или уезжает в Германию.
04.04.17 21:46
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ПрелестьДай ей Боже сил и спокойствия все сделать правильно,как тебе угодно.
04.04.17 11:11
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ПравославнаяЗа детей в детдомах и инвалидов тоже молитесь?
04.04.17 11:18
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50/50на дожде есть интервью Собчак с Лабковым (или Лобковым) о Максаковой, за день до убийства. там она говорит об их состоянии (которого нет, поэтому они жили в Киеве, а не в Лондоне, например), об отношении покойного с бывшей женой и так далее. очень полезно послушать тем, кто видел в нём альфа-самца и владелицу миллиардного состоятния
04.04.17 10:31
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ВикиЧто бы посмотреть видео на дожде надо региться, а мне ломы, еще где то можно посмотреть?
04.04.17 12:02
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50/50на ютубе, "Какие отношения были у убитого депутата Вороненкова и Суркова?" Объясняет Собчак
04.04.17 13:03
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нинаОй да ладно! Разберутся. " Муж в могиле, брат в тюрьме- помолитесь обо мне". У неё гинетическая выживаемость людей из поколения в поколение входящих по краю тюрьмы и смерти. Разберёмся гнилое семя. Детей разбросала и телефон сменила. Ну что сказать....Сына поперли из Суворовского училища, у матери проблемы, сама чуть под пули не попала.Всем создала проблему. ...эБедняжка, что сказать. )
04.04.17 10:20
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Сравнили!" Муж в могиле, брат в тюрьме- > помолитесь обо мне". "Муж в могиле, сын в тюрьме..." Цитируйте Ахматову правильно! Да и вообще - сравнили великую женщину -эпоху, раздавленную сталинской машиной, с жертвой криминальных разборок.
04.04.17 11:28
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