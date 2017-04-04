Юдашкина рассказала о состоянии Максаковой

Артистка Мария Максакова переживает трагедию. 23 марта в Киеве был убит супруг певицы Денис Вороненков. Сейчас овдовевшая звезда отказывается возвращаться в Россию. Более того, по словам Марины Юдашкиной, Мария пока предпочитает не общаться с родственниками.

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Марина Юдашкина приходится Максаковой в некотором роде родственницей - теща племянника певицы. Как рассказала дама, сейчас Мария ведет закрытый образ жизни и свела общение с родными в России к минимуму. По информации Юдашкиной, родственники пытались связаться с вдовой, но без успеха. По всей вероятности, Максакова сменила номер телефона.

«С теми, у кого есть новый, Маша не стала разговаривать – сказала, ей надо подумать, осмыслить… Мы переживаем за нее всей семьей. Сидим и, как все, узнаем о ней новости из прессы», — цитирует даму Starhit.

Юдашкина также уточнила, что мать Марии, актриса Людмила Максакова, беспокоится за дочь и переживает из-за ситуации в связи с фразой о смерти Вороненкова («Ну и слава тебе, Господи, – сказала актриса. – А что с ним еще делать? Слава тебе, Господи, что в конце концов человек, который так подличал… Он же военный, его за измену бы давно расстреляли»).

Марина надеется, что певица все же вернется в Россию.

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