 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Юдашкина рассказала о состоянии Максаковой


11 13

Артистка Мария Максакова переживает трагедию. 23 марта в Киеве был убит супруг певицы Денис Вороненков. Сейчас овдовевшая звезда отказывается возвращаться в Россию. Более того, по словам Марины Юдашкиной, Мария пока предпочитает не общаться с родственниками.

Марина Юдашкина приходится Максаковой в некотором роде родственницей - теща племянника певицы. Как рассказала дама, сейчас Мария ведет закрытый образ жизни и свела общение с родными в России к минимуму. По информации Юдашкиной, родственники пытались связаться с вдовой, но без успеха. По всей вероятности, Максакова сменила номер телефона.

«С теми, у кого есть новый, Маша не стала разговаривать – сказала, ей надо подумать, осмыслить… Мы переживаем за нее всей семьей. Сидим и, как все, узнаем о ней новости из прессы», — цитирует даму Starhit.

Юдашкина также уточнила, что мать Марии, актриса Людмила Максакова, беспокоится за дочь и переживает из-за ситуации в связи с фразой о смерти Вороненкова («Ну и слава тебе, Господи, – сказала актриса. – А что с ним еще делать? Слава тебе, Господи, что в конце концов человек, который так подличал… Он же военный, его за измену бы давно расстреляли»).

Марина надеется, что певица все же вернется в Россию.

Ранее мы писали: 

Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​

Максакова прокомментировала увольнение из Гнесинки. Певица не удивлена.


13 Не нравится 11 Нравится 04.04.2017 Теги: Мария Максакова

Читайте также

 

Обсуждение 13  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору