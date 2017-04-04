Руперт Сандерс вспомнил о романе с Кристен Стюарт

Несколько лет назад интрижка с Кристен Стюарт (Kristen Stewart) едва не стоила ему карьеры и разрушила семью. Теперь режиссер Руперт Сандерс (Rupert Sanders) представляет свой новый фильм «Призрак в доспехах», и ленте прочат большой успех. Кинематографист активно общается с прессой и на днях вспомнил об адюльтере.

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Роман Сандерса со Стюарт завязался на съемках картины «Белоснежка и охотник». Папарацци удалось сделать несколько компрометирующих снимков, и в скором времени фото появились в таблоидах. Режиссер и актриса пытались оправдаться, принесли извинения.

Но в конце концов Кристен рассталась со своим бойфрендом Робертом Паттинсоном (Robert Pattinson), жена Руперта подала на развод.

Однако сейчас Сандерс относится к прошлому достаточно философски. По мнению кинематографиста, довольно сложно предугадать последствия многих своих поступков. «Вы никогда не знаете, что скрывается за следующим углом. Жизнь настолько непредсказуемая. Именно поэтому она полна неверных решений. Если бы я тогда не совершил ошибку, то, возможно, моя жизнь была бы не такой интересной», —​ сказал режиссер в недавнем интервью.

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Источник фото: Globallookpress.com