Плющенко занялся Сотниковой

На прошлой неделе он заявил об окончании карьеры в большом спорте. И тем не менее знаменитый фигурист Евгений Плющенко, по всей вероятности, все-таки поедет на Олимпиаду-2018. Но уже в качестве тренера. Тренера олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой.

Принцесса льда Аделина Сотникова прекратила работу с тренером Еленой Буяновой и теперь тренируется под руководством Плющенко. Сам фигурист подтвердил информацию, пообещав подробно рассказать о сотрудничестве с Аделиной на специальной пресс-конференции, запланированной на 5 апреля.

​

Как напоминает Lenta.ru, Сотникова работала с Буяновой на протяжении всей профессиональной карьеры, под ее руководством она выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Сочи. Нынешний сезон Аделина пропустила из-за проблем со здоровьем.

Новость о начале сотрудничества двух чемпионов прокомментировал Александр Жулин. «Думаю, Аделине будет сложно наверстать упущенное, – цитирует тренера портал Dni.Ru. – Все-таки она много пропустила. Посмотрите, например, что сейчас вытворяет Вагнер! Но, как говорят, нет ничего невозможного. И Аделина, и Евгений – сильные спортсмены. Надеюсь, у них все получится». .

Ранее мы писали:

Евгений Плющенко: «Забудьте про меня». Спортсмен взял паузу.

Аделина Сотникова готовится к замужеству. Спортсменка поймала букет невесты.

Аделина Сотникова: «Равняюсь на сестру». По словам фигуристки, ее сестра очень сильный человек и Аделине «надо соответствовать».

Источник фото: Globallookpress.com