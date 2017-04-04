 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Плющенко занялся Сотниковой


1 0

На прошлой неделе он заявил об окончании карьеры в большом спорте. И тем не менее знаменитый фигурист Евгений Плющенко, по всей вероятности, все-таки поедет на Олимпиаду-2018. Но уже в качестве тренера. Тренера олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой.

Принцесса льда Аделина Сотникова прекратила работу с тренером Еленой Буяновой и теперь тренируется под руководством Плющенко. Сам фигурист подтвердил информацию, пообещав подробно рассказать о сотрудничестве с Аделиной на специальной пресс-конференции, запланированной на 5 апреля.

Как напоминает Lenta.ru, Сотникова работала с Буяновой на протяжении всей профессиональной карьеры, под ее руководством она выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Сочи. Нынешний сезон Аделина пропустила из-за проблем со здоровьем.

Новость о начале сотрудничества двух чемпионов прокомментировал Александр Жулин. «Думаю, Аделине будет сложно наверстать упущенное, – цитирует тренера портал Dni.Ru. – Все-таки она много пропустила. Посмотрите, например, что сейчас вытворяет Вагнер! Но, как говорят, нет ничего невозможного. И Аделина, и Евгений – сильные спортсмены. Надеюсь, у них все получится». .

Ранее мы писали:

Евгений Плющенко: «Забудьте про меня». Спортсмен взял паузу.

Аделина Сотникова готовится к замужеству. Спортсменка поймала букет невесты. 

Аделина Сотникова: «Равняюсь на сестру». По словам фигуристки, ее сестра очень сильный человек и Аделине «надо соответствовать». 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 04.04.2017 Теги: Евгений Плющенко

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору