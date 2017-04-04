Миллионер Иванов посмеялся над обвинениями жены

Скандал между бизнесменом Валентином Ивановым и его женой, 18-летней Лизой Адаменко, продолжается. Девушка обвинила супруга в рукоприкладстве, позже стало известно, что певица Рита Дакота отказалась от ранее запланированных съемок девушки в своем клипе. Тем временем сам Иванов сообщил об окончании работы над новыми видео Дакоты и Влада Соколовского.

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Накануне миллионер, который с удовольствием продюсирует съемки молодых исполнителей, сообщил об окончании работы над двумя клипами. Он опубликовал совместный снимок с Ритой Дакотой и Владом Соколовским и написал: «До скорых встреч @vs20 @ritadakota. Два видеоклипа на высшем уровне. Отличный результат! Продолжение следует!»

Публикация от Valentine Singapurov (@valentineivan) Апр 2 2017 в 6:04 PDT

Ранее супруга Иванова Лиза Адаменко сообщила, что из-за конфликта с мужем (Валентин обвинил девушку в измене) лишилась возможности съемок в клипе. Девушка также заявила, что стала жертвой домашнего насилия, причем бизнесмен поднимал на нее руку не один раз.

Сам же миллионер в ответ на обвинения жены ранее написал в соцсетях, что постарался переключиться с ссоры на творчество: «Волшебная обстановка съемок позволяет расслабиться и забыть "полудетские" фантазии Лизы и ее глупые выдуманные обидки, продуманный pr-ход - все что создает ложное представление у окружающих, но вы и так это понимаете, не так ли? Лизу никто не оскорблял, не подводил, не обижал. Подобная грязь и фантазии журналистов переходят через край, после которых уже не раз следовали извинения самой Лизы за свои эмоции».

Он также убедительно попросил журналистов прекратить обсуждать его семейные отношения. «Мне так же, как и другим, мерзко и блевотно слушать чужие фантазии и домыслы хейтеров и желтой прессы, которые используют простую рабочую ситуацию как повод для обсуждения и фантазирования в чужих семейных делах».

Ранее мы писали:

Дакота отказалась работать с женой миллионера. Певица оказалась втянутой в семейный скандал.​

Свадьба менеджера «Лукойла» с моделью спровоцировала скандал. 18-летняя модель Лиза Адаменко, как сообщается, встречалась с 55-летним Ивановым на протяжении нескольких лет.

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