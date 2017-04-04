Мелани Гриффит: «Жалею о пластике»

Голливудская звезда Мелани Гриффит (Melanie Griffith) в юности считалась писаной красавицей. Но в свое время актриса не смогла принять увядание и обратилась к специалистам пластической хирургии. К сожалению, Мелани немного не повезло. И как призналась актриса, сейчас она сильно жалеет.

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59-летняя Гриффит дала откровенное интервью британской The Times, в котором рассказала о своих пластических операциях. «Мне провели операцию 20 лет назад! Тогда я ненавидела то, что со мной происходит. Через 7 лет мне сделали инъекции красоты, но через несколько лет эффект прошел. Еще через некоторое время мне стало казаться, что у меня появилась аллергическая реакция на эти препараты».

В какой-то момент актриса поняла, что злоупотребляет ботоксом. «Я слышала, как люди говорили: "Боже, что она с собой сделала?" Тогда я обратилась к другому хирургу. Потом сделала губы. Это было ужасно! Я жалею об этом. Сейчас я предпочитаю более естественный вид».

Кстати, по слухам, Антонио Бандерас (Antonio Banderas) не раз уговаривал Мелани остановиться и прекратить эксперименты с внешностью. Но тогда Гриффит не слушала.

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