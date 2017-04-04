 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мелани Гриффит: «Жалею о пластике»


0 1

Голливудская звезда Мелани Гриффит (Melanie Griffith) в юности считалась писаной красавицей. Но в свое время актриса не смогла принять увядание и обратилась к специалистам пластической хирургии. К сожалению, Мелани немного не повезло. И как призналась актриса, сейчас она сильно жалеет.

59-летняя Гриффит дала откровенное интервью британской The Times, в котором рассказала о своих пластических операциях. «Мне провели операцию 20 лет назад! Тогда я ненавидела то, что со мной происходит. Через 7 лет мне сделали инъекции красоты, но через несколько лет эффект прошел. Еще через некоторое время мне стало казаться, что у меня появилась аллергическая реакция на эти препараты».

В какой-то момент актриса поняла, что злоупотребляет ботоксом. «Я слышала, как люди говорили: "Боже, что она с собой сделала?" Тогда я обратилась к другому хирургу. Потом сделала губы. Это было ужасно! Я жалею об этом. Сейчас я предпочитаю более естественный вид».

Кстати, по слухам, Антонио Бандерас (Antonio Banderas) не раз уговаривал Мелани остановиться и прекратить эксперименты с внешностью. Но тогда Гриффит не слушала.

Ранее мы писали:

Мелани Гриффит мечтает о романе с ковбоем. Звезда примерно знает, какой тип мужчины ей нужен. 

Антонио Бандерас рассказал о чувствах к Мелани Гриффит. По словам актера, он всегда будет любить экс-супругу. 

Мелани Гриффит вручила награду своей матери. Актриса блеснула на кинофестивале в Бель-Эйр с Типпи Хедрен. 



1 Не нравится 0 Нравится 04.04.2017 Теги: Мелани Гриффит

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору