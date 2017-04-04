Кристен Стюарт представила новую сумку Chanel

Она только недавно представила новый фильм «Персональный покупатель». А вчера состоялась премьера новой рекламной кампании Chanel с Кристен Стюарт (Kristen Stewart). Ролик получился очень красивым и немного загадочным.

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Впервые за последние шесть лет модный дом Chanel представляет новую линию сумок. Модель получила символичное название Gabrielle. Рекламная кампания организована с размахом. Первым представлен ролик с Кристен, в ближайшем будущем состоится премьера еще нескольких видео с Карой Делевинь (Cara Delevingne), Фарреллом Уильямсом (Pharrell Williams), Каролин де Мегрэ (Caroline de Maigret).

Как уточняется, в ролике с Кристен звучит композиция The Strangers, записанная бывшей подругой актрисы, певицей Энни Кларк (Anne Clark), выступающей под псевдонимом St. Vincent.

Напомним, с Chanel Стюарт сотрудничает четвертый год. Ранее девушка блистала в рекламной кампании оптики и косметики, представляла линию аксессуаров. «Карл (Лагерфельд) никогда не предлагает мне неподходящие роли. Под его руководством я всегда чувствую вдохновение. И мы обычно не трудимся в поте лица, поскольку это противоречит спонтанной природе искусства», - не раз подчеркивала Кристен.

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