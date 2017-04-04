 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кристен Стюарт представила новую сумку Chanel


5 1

Она только недавно представила новый фильм «Персональный покупатель». А вчера состоялась премьера новой рекламной кампании Chanel с Кристен Стюарт (Kristen Stewart). Ролик получился очень красивым и немного загадочным.

Впервые за последние шесть лет модный дом Chanel представляет новую линию сумок. Модель получила символичное название Gabrielle. Рекламная кампания организована с размахом. Первым представлен ролик с Кристен, в ближайшем будущем состоится премьера еще нескольких видео с Карой Делевинь (Cara Delevingne), Фарреллом Уильямсом (Pharrell Williams), Каролин де Мегрэ (Caroline de Maigret).

Как уточняется, в ролике с Кристен звучит композиция The Strangers, записанная бывшей подругой актрисы, певицей Энни Кларк (Anne Clark), выступающей под псевдонимом St. Vincent.

Напомним, с Chanel Стюарт сотрудничает четвертый год. Ранее девушка блистала в рекламной кампании оптики и косметики, представляла линию аксессуаров. «Карл (Лагерфельд) никогда не предлагает мне неподходящие роли. Под его руководством я всегда чувствую вдохновение. И мы обычно не трудимся в поте лица, поскольку это противоречит спонтанной природе искусства», - не раз подчеркивала Кристен.

  •  
    Рисунок
    Как вам видео с Кристен?

Ранее мы писали:

Кристен Стюарт впервые откровенно рассказала о сокровенном. Актриса намекнула на бисексуальность. 

Кристен Стюарт: «Меня не трогает чужая ненависть ко мне». Актрису мало интересует чужое мнение. 

Кристен Стюарт раскритиковала Кардашян. Актриса не одобряет селебрити, которые заинтересованы в продаже своей жизни словно книги комиксов. 


1 Не нравится 5 Нравится 04.04.2017 Теги: Кристен Стюарт

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору