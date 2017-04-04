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Бузову обвинили в бессердечии


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Ведущая и певица Ольга Бузова оказалась в неоднозначной ситуации. Девушку обвинили в корысти и бессердечии. В соцсетях ополчились против Ольги после того, как девушка поспешно разместила рекламу после выражений соболезнования родным жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга.

По наблюдениям подписчиков, рекламный пост в Insta Бузовой появился почти сразу после поста с соболезнованиями. Публика была возмущена: «Оля сначала выложила пост о скорби. Через 20 минут ухохатывалась над видео с отобранным микрофоном. А потом выложила рекламу очков. Некогда ей скорбеть о своих земляках. Дешевка», «У Бузовой просто память короткая. Через пять минут она забыла о взрыве и вспомнила об очках», «Один день можно было бы и потерпеть», «В тебе хоть что-то людское осталось? Или деньги затмили все?»

Бузова достаточно быстро разъяснила свою позицию. По мнению звезды, «скорбеть» следует не в соцсетях, а в храмах и церквях.

3 апреля в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв в вагоне. По официальным данным, погибли 10 человек, около 20 человек получили серьезные травмы.

Ранее мы писали:  

Бузова была готова к материнству. Ведущая начинает рассказывать о причинах развода.​

Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 



6 Не нравится 3 Нравится 04.04.2017 Теги: Ольга Бузова

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