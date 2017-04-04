Бузову обвинили в бессердечии
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Ведущая и певица Ольга Бузова оказалась в неоднозначной ситуации. Девушку обвинили в корысти и бессердечии. В соцсетях ополчились против Ольги после того, как девушка поспешно разместила рекламу после выражений соболезнования родным жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга.
По наблюдениям подписчиков, рекламный пост в Insta Бузовой появился почти сразу после поста с соболезнованиями. Публика была возмущена: «Оля сначала выложила пост о скорби. Через 20 минут ухохатывалась над видео с отобранным микрофоном. А потом выложила рекламу очков. Некогда ей скорбеть о своих земляках. Дешевка», «У Бузовой просто память короткая. Через пять минут она забыла о взрыве и вспомнила об очках», «Один день можно было бы и потерпеть», «В тебе хоть что-то людское осталось? Или деньги затмили все?»
Бузова достаточно быстро разъяснила свою позицию. По мнению звезды, «скорбеть» следует не в соцсетях, а в храмах и церквях.
3 апреля в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв в вагоне. По официальным данным, погибли 10 человек, около 20 человек получили серьезные травмы.
Ранее мы писали:
Бузова была готова к материнству. Ведущая начинает рассказывать о причинах развода.
Шнуров спел о Бузовой. А Бузова готова спеть дуэтом с солистом «Ленинграда».
Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.
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Обсуждение 8
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пастух овецЗасорили эфиры безмозглыми курицами.
05.04.17 07:46
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отец русской демократиитри по кушу,два по пню.
05.04.17 07:40
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Meri РязаньНичего святого...ничего родного...ни во что не верят ...ничего не ждут! Только деньги! И они ещё хотят, что бы мы их слезам верили...
04.04.17 21:45
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Лилит МоскваА что вы хотели от дипломированной дуры над которой все патешаются. Рождённый ползать летать никогда не сможет. Она думает только о себе 24 часа в сутки, когда ей подумать о погибших раненных и их родственниках.
04.04.17 20:05
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Моника Нижний НовгородОля, шагом марш к психиатрову!!!
04.04.17 18:48
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валера ТатарстанТебе ли что-то вякать про храмы и церкви? Иди уже на сцену , собирай своих кроликов с Д2 и пой в трусах и в лифчике свою одну-две песни под фанеру.
04.04.17 16:09
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ташада этож безмозглая овца,неужели у неё есть армия фанатов о которой всё пишут. от чего фанатеть,лучше лишний раз книжку откройте и полчитайте,а не бузовские бредни слушайте. кто её хорошо вытягивает,денежек за неё много вбухано за это тупье,чтобы молодежь ещё больше деградировала,тупели
04.04.17 15:04
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марфа питерда у нее кроме бобла нет не чего...одела свои стремные чичи
04.04.17 14:25