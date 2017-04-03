 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Пугачева показала сексуальность


0 0

Примадонна не перестает удивлять. Скоро Пугачева отметит 68-летие и, похоже, в день рождения предстанет в новом образе. Забудьте о привычных балахонах. Теперь Алла Борисовна намерена демонстрировать сексуальность.

На выходных стилист Алишер приятно удивил поклонников дивы эффектным снимком певицы. На фото звезда запечатлена в стильном костюме с пайетками и в темных очках.

«Вот делаю для Борисовны веселенькие вещи для жизни, чтобы секси-пекси выглядела, а она стесняется )). Еле уговорил сфоткаться в нем, да еще без грима. По мне так Алла выглядит нереально!!! Я счастлив, что Алла стала другой и потихоньку, но идет на эксперименты))», — написал Алишер.

Подписчики образ одобрили и убедительно попросили стилиста продолжить работу в заданном направлении: «Алишер, класс! Тебе удалось то, что А.Б становится другая, в одежде, которую ты подбираешь для неё. Раньше она была более консервативна в выборе одежды для себя», «Алишер, ты должен её убедить одеваться именно так, с тобой она стала совсем другой, она стала красивой женщиной, а одежда твоя просто перевернула всё. Надеюсь, в скором времени мы увидим Аллу в этом наряде», «Нас очень вдохновляют преображения Аллы Борисовны !!!) Так держать!!! Круто».

  •  
    Рисунок
    А как вы оцениваете образ Примадонны?

Ранее мы писали:

Алла Пугачева: «Сама продумываю свой гардероб». По магазинам дива не ходит. 

Алла Пугачева: «Мне стали интересны проекты, связанные с детьми». Дива рассказала о своем детском центре. 

Пугачева щеголяет в джинсах для подростков. Стройности Примадонны можно позавидовать.



0 Не нравится 0 Нравится 03.04.2017 Теги: Алла Пугачева

Читайте также

 

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору