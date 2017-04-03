Пугачева показала сексуальность

Примадонна не перестает удивлять. Скоро Пугачева отметит 68-летие и, похоже, в день рождения предстанет в новом образе. Забудьте о привычных балахонах. Теперь Алла Борисовна намерена демонстрировать сексуальность.

Публикация от ALISHER (@alishermoscow) Апр 1 2017 в 5:40 PDT

На выходных стилист Алишер приятно удивил поклонников дивы эффектным снимком певицы. На фото звезда запечатлена в стильном костюме с пайетками и в темных очках.

«Вот делаю для Борисовны веселенькие вещи для жизни, чтобы секси-пекси выглядела, а она стесняется )). Еле уговорил сфоткаться в нем, да еще без грима. По мне так Алла выглядит нереально!!! Я счастлив, что Алла стала другой и потихоньку, но идет на эксперименты))», — написал Алишер.

Подписчики образ одобрили и убедительно попросили стилиста продолжить работу в заданном направлении: «Алишер, класс! Тебе удалось то, что А.Б становится другая, в одежде, которую ты подбираешь для неё. Раньше она была более консервативна в выборе одежды для себя», «Алишер, ты должен её убедить одеваться именно так, с тобой она стала совсем другой, она стала красивой женщиной, а одежда твоя просто перевернула всё. Надеюсь, в скором времени мы увидим Аллу в этом наряде», «Нас очень вдохновляют преображения Аллы Борисовны !!!) Так держать!!! Круто».

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