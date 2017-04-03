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Николь Кидман блеснула с мужем


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Актриса Николь Кидман (Nicole Kidman) старается быть хорошей женой. По слухам, ее брак с музыкантом Китом Урбаном (Keith Urban) вряд ли можно назвать идеальным, но сами супруги предпочитают не обсуждать личную жизнь. А на публике выглядят вполне гармонично.

Накануне в Лас-Вегасе прошла церемония вручения наград Академии кантри-музыки. Урбан был заявлен в семи номинациях, но, к некоторому разочарованию поклонников, покидал мероприятие с пустыми руками.

Но если Кит и был огорчен, то никак это не показал. Он с удовольствием позировал с Николь, которая приехала специально поддержать его. Причем на красной дорожке Кидман появилась в шикарном платье от Alexander McQueen. Подобный наряд выглядел немного помпезно, но в целом модные критики остались довольны.

Недавно Николь рассказала о съемках в сериале «Большая маленькая ложь», где сыграла женщину, страдающую от домашнего насилия. По словам звезды, во время съемок она действительно получала травмы. Порой актриса испытывала настолько сильную боль после работы, что приходилось прибегать к помощи болеутоляющих, а ее муж не знал, как реагировать. «Он не знал, как правильно поступить. А затем он вскрикнул: "Ну да! Моя жена же актриса". Он знает, что когда я работаю, я отдаюсь на все 100%», — рассказывала Кидман.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 03.04.2017 Теги: Николь Кидман

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