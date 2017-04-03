 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кардашян произвела фурор на модной церемонии


0 0

Ким Кардашян (Kim Kardashian) взялась за старое. Накануне на церемонии вручения модной премии Fashion Los Angeles Awards звезда появилась в необычном белоснежном платье. И теперь светские обозреватели увлеченно гадают, что бы это значило?

 

На красной дорожке Ким предстала в полупрозрачном туалете из новой коллекции Givenchy. Выглядела звезда сногсшибательно и в то же время несколько провокационно.

Что любопытно, незадолго до церемонии Кардашян поинтересовалась у поклонников в Insta, что ей надеть? Шикарное или знаковое? Большинство проголосовало за последний вариант, и теперь модные критики задаются вопросом, а какой месседж сделала Ким?

Что бы ни хотела выразить звезда, поклонники отмечают, что фигура у знаменитости идеальная. Немногим ранее личный диетолог Кардашян Коллет Хеймовиц объяснила в интервью Еlitedaily.com, как поддерживать тело в хорошей форме. По словам дамы, планируя рацион питания, в первую очередь следует обратить внимание на продукты с низким содержанием сахара. В идеале выбирать блюда следует с учетом правила: не более 5 гр сахара и 15 гр чистых углеводов на порцию.

  •  
    Рисунок
    Как вам Ким в белом?

Ранее мы писали:

Ким Кардашян снова в строю. Звезда блеснула на рождественской вечеринке.​

Ким Кардашян: «Будьте тем, кем пожелаете». Звезда опубликовала откровенный снимок. 

Ким Кардашян интригует откровенным фото. Звезда намекнула на новый проект. 



0 Не нравится 0 Нравится 03.04.2017 Теги: Ким Кардашян

Читайте также

 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору