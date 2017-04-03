Кардашян произвела фурор на модной церемонии

Ким Кардашян (Kim Kardashian) взялась за старое. Накануне на церемонии вручения модной премии Fashion Los Angeles Awards звезда появилась в необычном белоснежном платье. И теперь светские обозреватели увлеченно гадают, что бы это значило?

Публикация от Nawa3em (@nawa3emcom) Апр 3 2017 в 1:04 PDT

На красной дорожке Ким предстала в полупрозрачном туалете из новой коллекции Givenchy. Выглядела звезда сногсшибательно и в то же время несколько провокационно.

Публикация от Kim K All Day (@kimwestupdates) Апр 3 2017 в 1:06 PDT

Что любопытно, незадолго до церемонии Кардашян поинтересовалась у поклонников в Insta, что ей надеть? Шикарное или знаковое? Большинство проголосовало за последний вариант, и теперь модные критики задаются вопросом, а какой месседж сделала Ким?

Что бы ни хотела выразить звезда, поклонники отмечают, что фигура у знаменитости идеальная. Немногим ранее личный диетолог Кардашян Коллет Хеймовиц объяснила в интервью Еlitedaily.com, как поддерживать тело в хорошей форме. По словам дамы, планируя рацион питания, в первую очередь следует обратить внимание на продукты с низким содержанием сахара. В идеале выбирать блюда следует с учетом правила: не более 5 гр сахара и 15 гр чистых углеводов на порцию.

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