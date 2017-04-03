Бледанс превратила коллегу в подкаблучника
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Эвелина Бледанс увлеченно демонстрирует сексуальную привлекательность. Несколько месяцев назад звезда решилась на пластику груди и с тех пор будоражит поклонников несколько пикантными снимками в Insta. Впрочем, у Эвелины хороша не только линия декольте.
Накануне артистка опубликовала провокационный снимок, сделанный в гримерке. «Готовимся к спектаклю "Следствие ведут дураки" в г. Дубна. Как думаете, что делает Паша Кабанов?» - написала Эвелина.
Подписчики совместное фото Бледанс и шоумена, бывшей звезды КВН Павла Кабанова, оценили неоднозначно: «Фут-фетиширует!», «Обувь вам чистит», «Греет лысину)», «Не знаю, что он делает, но фото отпад», «У настоящих женщин мужики должны валяться в ногах», «Подкаблучник! Но под каким каблуком!)», «Прикольно».
Некоторым юмор не понравился, и они возмутились: «И муж спокойно это наблюдает», «Но слишком перебор уже...»
Кстати, на этой неделе Эвелина отметит 48-летие. К возрасту Бледанс относится довольно спокойно. Даже с юмором. «Чтобы всем так выглядеть в моем старческом возрасте», - пошутила недавно артистка.
Ранее мы писали:Бледанс проходит очищение. Артистка решилась на кардинальный детокс.
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